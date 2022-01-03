韩国瑜新书会展现高人气 三点启示

中评社快评

中国国民党前高雄市长韩国瑜1月2日下午在台北举办《韩先生来敲门：凝聚微光 照亮台湾》新书发表见面会，现场涌现上万名热情的支持者，气氛热闹、开心，而且据报均为支持者自发参加，热度和规模超过近一段时间以来蓝营各种造势活动，展现出韩国瑜的高人气。台湾社交媒体引起热烈的讨论。

我们认为，对于韩国瑜新书发表会引起的轰动，可以有很多解读，但至少有几点启示值得关注：

第一，反映蓝营支持者对国民党自2020年初败选之后的发展不满意，对于国民党一直无法有效重新振作、提升竞争力不满意，支持者对国民党目前无所作为的状况甚感无奈。

第二，反映台湾社会一直有一股不满民进党施政、甚至是讨厌民进党的民气，但一直找不到出口，从过去的韩流到现在的韩国瑜现象，都是这种社会氛围的投射。

第三，反映了韩国瑜的魅力还在，政治能量还在，也反映了韩国瑜支持者的高黏着度，更反映韩国瑜凝聚了一股重要的蓝营力量，在未来国民党的发展上有一定的影响力。

我们认为，虽然韩国瑜现在不谈政治，只强调公益行善，但外界更关注韩国瑜未来的政治能量与动向，支持者更对韩国瑜的所期待，相信在接下来的2022、2024两场重要选举中，韩国瑜都会有重要的角色或影响。