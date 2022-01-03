港股否极泰来？须防黑天鹅灰犀牛

《星岛日报》社论

港股在2021年跑输环球大市，踏入2022年首个交易日，困扰港股的不利因素仍未消除，还叠加美国联储局加快收水和准备加息，但这并不代表港股低处未算低，反而因为负面因素消化得七七八八，加上与内地通关在望，经济回归基本面，让港股有望否极泰来。惟投资者仍须提防疫情黑天鹅，以及中国房企债务灰犀牛夹击。

通关储局加息 经济回归基本面

港股去年表现是全球最差，恒指全年下跌一成四，皆因受中国加强对科网企反垄断的监管，以及美国持续出招打压中国企业的夹击所致。这两项不利因素今年不但会持续，恐怕有增无减，再加上储局为了压抑通胀，将会启动加息周期，预计今年至少加三次息，理论上会让港股面临下行压力，但投资银行却大多看好港股前景，恒指目标介于2万5000点至3万7000点。港股被看高一线，底因有四。

首先，从技术分析，港股经历过去一年大跌后，估价变得便宜，市盈率仅9.35倍，市帐率约0.75倍，都处于历史低位，中国监管风险已反映在股价上，强监管旨在促进行业长远发展，一些优质企业有望迅速适应新规，再大跌风险不高，现时入市买优质股反而是最佳时机。

其二，储局将于3月停止买债，之后便会启动加息，意味环球流动性将会减少，股市不再是纯由资金主导，市场开始关注一些对息口敏感的传统股份，这解释近月汇控股价稳步向上。即使储局加息，香港银行体系结余高逾3775亿元（港元，654亿新元），由于银行水浸，未必跟随储局加息。根据上次经验，储局在2015至2018年间共加息九次，累计加息两厘二五，但香港只跟加一次，只加八分一厘。

其三，香港与中国大陆通关在望，一旦通关落实，两地人员往还便会逐渐恢复，规模也相信会随着顺利开展而逐步扩大，最终实现全面通关，促进双方金融服务和物业买卖，随着大陆游客重临，有望刺激零售消费回到疫前水平，投资者自然会将资产配置重投在传统经济股。

其四，大陆经济放缓，面对需求减弱、供给冲击、预期转弱三重压力，加上今年有破纪录逾千万高校生毕业，挑战是前所未有，稳经济、稳就业遂成今年首要任务，中央上月全面降准，释放流动性，冀资金流向实体经济。若成效不理想，很大机会再降准，必要时甚至减息，对低迷的港股会带来支持。

内外债到期高峰 中国房企面临考验

不过，港股前景仍存在变数，第一个是疫情这只黑天鹅，尤其正在全球肆虐的变种病毒Omicron（奥密克戎），在除夕攻入香港社区，令持续逾80天清零再度失守，当局如临大敌般封区围检，并准备在农历新年前扩大疫苗气泡，市民进入食肆、戏院等表列处所须打针，希望能借此提升接种率。若当局能快速堵截传播链，有望稳定市场情绪，倘若未能阻截，引发第五波疫情，像欧洲多国要实施更严格防疫措施，对股市会造成一定下行压力。

第二个变数是中国房企债务这只灰犀牛来袭。去年恒大违约风暴至今未有止息迹象，除未能如期支付债息外，更拖欠员工工资，最让人担心的是会波及上下游多个产业链，引发骨牌效应。灰犀牛并不止恒大一只，中国房企今年有840亿美元（1134亿新元）债到期，而上半年是到期高峰，内债上半年也是到期高峰，若有几家同时出现违约风险，不但对A股，还会对港股造成冲击。

尽管港股现价值博率高，外围股市因加息预期而面临调整风险，但投资者毋须急于入市，因环球资金依然泛滥，而资金趋利避险，过去美股多次大幅调整后迅速收复失地，而港股跟跌却反弹乏力，正正是资金主导大市所致。因此投资者今年须紧盯外围形势，确定港股已转势才入市较为稳妥。

