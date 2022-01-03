绿能确定无法达标，台湾躲不掉缺电噩梦

《联合报》社论

2021年是台湾能源发展关键转折的一年。其一，蔡总统宣示的“2025非核家园”，期程正好过半；其二，今年起核能发电比重将降至10％以下；其三，经济部正式承认，2025绿电确定达不到蔡总统要求的20％目标。简言之，台湾的“缺电噩梦”确定是躲不掉了；郭台铭先前所说“一定缺电，不要抱怨”的预言，并非恫吓。

根据立法院预算中心的报告，经济部能源局评估2025年绿能占发电比为15.27％，距离蔡总统承诺的20％，仍有五趴的短差。这是官方机构首度承认绿电无法达标，先前经济部长王美花称“会朝这个方向去努力”，只不过是虚应故事。事实上，不必等到2025年揭晓，经济部原本宣示2021年绿能要达到12％，结果只达到5.8％，人们已可预知跳票的结局。

简单地说，绿能发电是年年落后，再怎么努力追赶也达不到目标。然而，今年起，核电占比即将降至10％以下，而核二厂二号机及核三厂两机组也将在2025年前陆续除役，核电即归零。届时，“非核”留下的电力空缺要由谁来填补，是一个活生生的问题，但蔡政府至今仍不肯务实面对。如果核电退场，而绿能补不上来，天然气发电也未必能达到预期的五成目标；那么，大家就只能剉着等缺电了。

蔡政府上任以来，电力供应即一直是个软肋。过去几年，全台不断发生供电吃紧、跳电、大规模停电事件。去年12月的变电站爆炸，也与电力吃紧台电被迫降载，导致系统损坏难脱干系。尽管经济部一再声称，未来几年的电力备转容量率都在8％以上，但近年台商返乡设厂者众，用电大增，更加深电力短缺的紧迫。专家已预估，台湾电力到2023年会呈现“雪崩式走跌”，到2025年备转容量率更将降到2％以下。届时，不仅缺电成为常态，民众将面临无尽的“电力噩梦”。

这个问题，其实早已有迹可循。除了绿电进度严重远落后外，在国际社会对企业“碳中和”的要求下，高耗能产业必须进行“减碳”。且看“护国神山”台积电购买的绿电凭证，已超过台电售出总量的九成九，绿电供不应求已是现在进行式。未来，一旦“碳中和”成为企业贸易障碍，受影响的就不仅是台湾境内供电短缺，而是整体经济及外贸了。

蔡政府把绿电供应不如预期的问题推给疫情，及台湾经济成长率太高；说穿了，其实是政府“计划赶不上变化”。追根究柢，台湾的主观条件无法与其他地区形成电网，须靠自己调度；而政府决策又无法顺应情势及时调整，一味硬拗，造成恶性循环。台湾地狭人稠，风场和光电场域有限，电力开发常遭质疑；在这种情况下，绿能要占20％几乎是不可能的任务，跳票早可预期。

目标设定不合理的不止绿能，还包括天然气发电。“非核家园”设定天然气发电占比达50％，但天然气不仅价格高昂且运储不易，安全存量很低；最近又被国际社会认为是造成甲烷逸散、气候暖化的祸首，要加以节制。如此一来，台湾将面对电费上涨、无法减碳、安全储备更短及供电不足的“四输”结果。

蔡总统的任期只到2024年，2025供电跳票的责任，她将无从承担。这点，也许是“非核家园”的期限设计最大的诡异，一开始便为她预留了逃脱的巧门。但对人民而言，大家已预知未来几年的缺电记事，连政府部门都已坦承，我们还要一直朝缺电的噩梦走去吗？