来源：台湾《中国时报》社论

韩国瑜的新书见面会人气不减，引发外界对他下一步的想像。这个曾经的“现象级”政治巨星，在被“政治硫酸毁容”后，沉潜养晦18个月，终于重出江湖。韩国瑜注定将成为关键力量，问题是他会扮演什么样的角色？

2019年韩国瑜在支持者的期待与簇拥下参加国民党总统初选，当时韩国瑜的民调最高，许多支持者问他：“你出来结果输，也就算了；万一是因为你不出来才输的，要我们怎么接受？”使命感驱动着韩国瑜，结果很遗憾是遍体鳞伤。

国民党需要服众的协调者

事后诸葛，有人说既然2020都会输，为什么不让别人去输，来保存韩国瑜的政治能量？这不能说没有道理，但群众的热情有时候不是道理可以改变的。韩国瑜不是不知道选总统的风险极高，但他愿意接受民意付託，“明知山有虎，偏向虎山行”。2020大选对韩国瑜的伤害，现在依然持续，那么更值得探究的是，如今的韩国瑜没有职位，没有权力，没有资源，为什么还是有如此多的韩粉死心踏地不离不弃？

在台湾的政治人物中，韩国瑜是少数能让普罗大众觉得是自己的“朋友”。蓝营支持者，不会觉得马英九是朋友，不会觉得朱立伦、赵少康、郭台铭是朋友，因为他们太优秀，太杰出，就像班上永远的第一名，光芒刺眼。

而韩国瑜，是那种会在热炒店相逢，与自己聊天打屁，喝上几杯；会在自己低潮、落寞时温暖安慰，雪中送炭的知心好友。今天的韩国瑜虽然有政治上的伤痕，但是与支持者之间的情感联系反而更为凝聚。

支持者期待韩国瑜再次参选，选台北、选桃园，不能说没有胜算，但这把韩国瑜看“小”了。韩国瑜的号召力不限于一县一市；参选会让韩从“政治家”降格成“政治人物”，也未免遗憾。

去年公投的结果是民进党信任度与不信任度的对决，最具代表性的反莱猪公投不同意比同意是20.84%比19.86%；显示信任与不信任民进党的民意是五五波，民进党一点都不“稳”，若是不信任民进党的力量能够团结凝聚，绝对足以制衡。问题是，在野阵营团结得起来吗？

如今的最大在野党国民党，就如同金庸小说《笑傲江湖》裡的华山派，有“剑宗”与“气宗”之争，深蓝与浅蓝相互争夺正统，都想打垮对方的正当性，国民党自己都不团结，更谈不上“蓝白合”。在野力量最需要的是，让各方心服口服的协调者，否则无论谁代表参选2024总统大选，包括目前民调最高的侯友宜，都很难有胜算。

“王”易得，造王者难求

回想2000年总统大选，林义雄以民进党党主席的身分帮陈水扁通过《台湾前途决议文》、修改提名内规，边缘化前主席许信良，把得罪人的事一手包办，而把光环让给党提名人，把陈水扁拱上总统宝座。

历史上，像陈水扁这样的“王”易得，如同林义雄般的“造王者”难求；因为林义雄自己没有政治野心，才能够镇得住民进党内的各方人马，团结不同理念。

国民党内只要是在布局2024的人，除非有当年马英九的声望人气，力压群雄，否则是没有办法扮演林义雄的角色。譬如朱立伦布局2024是公开的祕密，这就表示2022选举结果，与朱立伦能否取得2024提名有著连带关系，因而埋下党内不团结的隐忧。

韩国瑜宣示要“做公益”，当前台湾还有什么“公益”比制衡民进党政府，让台湾民主回到正轨更重要？政治有一句谚语“不选的最大”，只要韩国瑜自己不参选，他就是在野阵营一言九鼎的“公道伯”，是团结最坚固的桶箍。

韩国瑜的影响力，不在他的职位、权力，而在“韩国瑜”这个人，他对高低起落的体悟，对人情冷暖的释怀，这一切，让韩国瑜的人格成为台湾的公共财，让他愿意把眼界放宽、放远，把自己因缘际会而拥有的政治能量，捐作下一世代的资产与后盾。

蔡英文第二任期，两岸关系更紧张，GDP成长虽耀眼，但不均衡的经济成长让穷人更多、更穷，以“货出得去、人进得来，高雄发大财”号召而一战成名的韩国瑜，群众基础将因此变得更雄厚。韩国瑜不选总统，将会是民进党无法忽略的政坛“定海神针”，相信韩国瑜看得清情势。