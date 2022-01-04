意识形态并非治乱之原因

来源：香港01网站

作者：倪文迪

近日，美国投资者兼对冲基金桥水（Bridgewater）创办人达里奥（Ray Dalio）接受《日经亚洲》访问，指出评论中美优劣的重点不在意识形态，而是要通过唯物主义的方式，分析中美的经济与社会状况。

最近推出新书的达里奥，自从2018年爆发中美贸易战便开始动笔写作，并研究过去历史新旧强权的兴衰。

不论意识形态好坏

达里奥的研究刻意回避了西方论述中常见的一些意识形态框架，例如民主与专制的对立，人权与自由的解释等。从某种角度看，他的研究是结果论、唯物主义的。例如，达里奥在解释中国优势时，指出中国有很高的内部稳定性，在教育、生产效率、贸易各方面都有快速发展。对比之下，美国正陷入分裂之中，甚至可能步入内战。

他认为，中国有自己的文化背景，当中有儒家的价值观以及以“家”向外延伸的国家观念，这与西方以个人主义为重的价值观不一样。但这些价值观却不是造成两国情况不一样的根本原因，而是上述那些客观的优点所致。

也因此，达利奥认为美国与中国竞争，不应一味强调价值观的差异，而是要从内部改善自己：减低两党分歧、团结美国的施政，并且增加教育机会，令人民感到平等。换言之，美国应该试图改变的是自己，而不是强行去改变中国。

自我改善而不是怪责他人

过去，西方政治学崇尚于设立一个好的制度，相信制度决定了施政的优劣。但显然，中国崛起以至于美国近年的诸种乱象挑战了这个假说，引起了西方不少反思。例如特朗普的民粹主义想必不是制度设计的原意。毕竟施政的是人，而不是制度本身，再好的制度也会被人为所利用。这是当今世界必须客观审视的现实。

这也代表，人与制度是要互相补足，不可能认为有了“良好制度”就等于一劳永逸。当然，也不能没有制度任由人治。香港过去建立了不少良好的制度，的确为香港发展起了不少正面作用。但单依靠以往留下来的制度并不足以面对新时代的挑战，最重要的是我们要做到选贤任能、做好改革，这样才能带领香港迈向新时代。