分析：北京冬奥闭环管理 面临高传染性奥密克戎变异株考验

来源：路透社

中国制定了缜密的计划，将通过对所有参与者实行“闭环”管理来防止即将举行的北京冬奥会引发新冠疫情，但高度传染性的奥密克戎变异株对该方案构成考验。

中国报告的奥密克戎感染病例屈指可数，在很大程度上成功控制了疫情，这要归功于零容忍的防疫政策，包括严格追踪接触者、有针对性地采取严格封闭管理，以及严格限制旅行，使国际游客大幅减少。

但将有2,000多名国际运动员到中国参加2月4日开幕的冬奥会，另外还有25,000名其他“利益相关方”与会，其中很多人来自海外。北京冬奥组委没有说明其中多少人将进入闭环管理。

北京冬奥组委发言人严家荣上周四在新闻发布会上表示，北京冬奥组委相信采取的措施“可以确保冬季奥运会和冬季残奥会能够安全如期举行”。

北京和张家口冬奥场馆的限制措施将比去年东京夏季奥运会严格得多。

规划的核心是严格执行闭环管理，将涉奥人员与当地居民分开，海外参与者从入境到离境实行全流程、全封闭、点对点的闭环管理政策。

东京奥运期间正值全球Delta疫情升温，当时严格执行防疫泡泡政策，但记者和志愿者等当地居民还是可以随意进出，一些海外旅客在该国隔离14天并多次检测呈阴性后也可以离开泡泡。

但奥密克戎似乎比先前变种的传染性更强，现在已导致全球新冠感染人数达到纪录最高水平，打乱了体育赛事日程。

已经推迟90场比赛的北美NHL国家冰球联盟，宣布因为疫情引起的日程安排问题，将不派球员参加北京冬奥冰球赛事。加拿大奥委会(COC)主席舒德伟(David Shoemaker)周五说，他越来越担心这场冬奥会能否按计划进行。

伦敦大学学院流行病学教授Irene Petersen谈到奥密克戎时表示，“它就是我有时所说的短跑运动员。它的传染性极强，而且速度很快。”

测试赛期间案例不多

奥运组织者表示，去年稍早举行、约2,000名海外参与者的测试赛表明，北京的新冠措施是有效的。北京报告表示，在测试赛期间，只有少数运动员染疫。

美国智库机构--美国外交关系协会(Council on ForeignRelations)全球卫生高级研究员Yanzhong Huang表示：“由于开发出这套系统，中国民众接触到病毒的机会已经降到最低。”

但他说，风险仍会随着奥运会的召开而增加，“因为大多数中国人没有暴露在这种病毒之下，很大程度上很容易受到这些疫情的影响，不仅如此，中国的疫苗被证明在预防新变种感染方面不是很有效。”

最近的研究似乎表明，中国疫苗对奥密克戎变体的抗体反应比早期毒株要弱，但目前还不清楚这种变体会如何影响疫苗的整体效力。

泡泡和检测

与东京奥运会一样，北京冬奥会不对国际观众售票，而且国内观众想进入比赛现场也可能面临限制。

奥运会参赛者的检测必须一直呈阴性，才能登上专门安排的航班前往北京。抵达后，参与者必须接种疫苗，否则将面临三周的隔离。每位参赛者每天都要接受检测。

然而，在病毒的潜伏期内，不能依靠这种测试来发现病例，组织者承认，冬奥赛时将有大量不同国家和地区的涉奥人员来华，人流聚集增加，出现一定数量的阳性病例将成为大概率事件。

“如果你要用检测来排除感染者，你将不得不在他们的家门口进行检测，”伦敦大学学院的Petersen说。

惠灵顿奥塔哥大学的公共卫生教授Michael Baker说，来自多个国家的旅行以及运动员和工作人员的集中，加上Delta和奥密克戎的较高传播性和较短的潜伏期，都加剧了这种困难。

“因此，在奥运会期间发生的疫情将很难控制，有可能在奥运会参与者之间传播，也有可能蔓延至整体社区。”