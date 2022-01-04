2022大陆对台政策：反独到促统的战略转移

来源：台湾《联合报》

2022年新年伊始，两岸领导人皆发表新年谈话，但因彼此的政策目标不同，故在两岸关系的部分完全没有交集。习近平只有短短的一句话：“实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿。”言简意賅，说明两岸统一已置于中共的“议程表”上。

不可否认，“反独”仍是中共当前对台工作的重点，包括反对其眼中形形色色的“以疫谋独”、“以武谋独”和“倚美谋独”等。但若“反独”指的是反对台湾搞“法理台独”，则中共不会紧抓这个“美国不鼓励，台湾民意不支持”的“假议题”死缠烂打。习近平是站在“中华民族伟大复兴”的战略高度，看待两岸关系发展，解决“台湾问题”必不可缺。

事实证明，中共涉台事务部门已针对统一问题，展开超前部署。大陆国台办主任刘结一在新年贺词中，首次勾勒统一后的愿景，即“台湾将真正永保和平，经济更加发展，文化更加繁荣，社会更加和谐，民生更加改善，在国际上更加安全、更有尊严。”对照去年的新年贺词刘结一只提到一次“统一”，今年则多达21次。

中共从“反独”到“促统”的战略转移，将使两岸关系从量变产生质变，即从“统独之争”转变为“促统和拒统之争”。中共若以“统一”做为区分敌友的标准，则当国民党的“不讲统一”和民进党的“不搞统一”，被视为“异曲同工”而汇聚为一股“拒统”的潮流时，两党都将被对岸打入双方矛盾的对立面，差别只是“主要矛盾”和“次要矛盾”之分而已。

两岸统一是习近平丢给台湾和美国的一个“烫手山芋”。蔡英文的新年讲话，涉及两岸关系部分，重点在于“维持现状”，这符合台湾主流民意，但不符合中共的对台政策目标。蔡英文强调“不挑衅、不冒进”，以及坚持自由民主的价值，或许可以凝聚内部共识和免于对岸的“以武制独”，但不足以因应对岸的“以和促统”。因为习近平说过，“制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的藉口。”对习而言，“维持现状”就意谓“台湾问题”的久拖不决，而对岸此刻已显露“时不我予”的焦虑感，不会让两岸关系原地踏步。

美国反对片面改变现状，因此不会为“法理台独”而战；但当中共“促统”结果造成现状改变时，美国基于本身和盟国的地缘政治安全利益，就会立刻面临战争或和平的选择。美国鼓励两岸对话，但从未对两岸统一明确表态，也没有说明对两岸以谈判实现和平统一的立场。二战后美国国内曾对“如何失去中国”的问题展开辩论，不知美国执政当局记取什么样的教训。

今年台美陆内部都有大事要办，台、美执政当局忙着拚选举，北京则在准备中共二十大。安内才能攘外，所以台海形势应是“外弛内张”，两岸关系也将持续“冷对抗”状态。但习近平说过要“牢牢抓住两岸关系发展的主动权和主导权”，因此他不会让两岸关系闲着，“促统”就是他今年打出的第一张牌。它会掀起两岸之间一场“没有硝烟的战争”，让美国没有着力之处、让“抗中保台”在台湾选举中，失去朝野攻防的票房价值。因为，面对统一的挑战，台湾已经没有颜色之分。

（作者赵春山，淡江大学中国大陆研究所荣誉教授）

