五核武国发表防止核战声明 核不扩散条约有多重要？

来源：香港01网站

美国、中国、俄罗斯、英国及法国5国在1月3日发表联合声明，指核武只用于防御用途，承诺不会开启核战，强调核战后果严重。核不扩散条约（NPT）在1970年签署，会议原定在1月4日举行，但因新冠疫情关系延期，五国还是成功争取就避免使用核武发表联合声明。

核不扩散条约（NPT）在1970年签署，是冷战时一个重要的条约。二战美国成功研发原子弹，对日本造成毁灭打击，虽然成功结束战争，但亦让世人了解核武的可怕。

二战结束后，美苏大量制造核武，开启了军备竞赛，并不断试爆威力更大的核武作为力量宣示。其他国家亦仿效希望获得核力量，法国及中国先后核试成功。冷战升温让世界害怕核战最终爆发，促成协议成立。

核不扩散条约容许协议成立前已拥有核武的国家继续拥有核武，但不可直接或间接地把核武转让予非核国，亦不支援其他国家研制核武。拥核国家会停止核军备竞赛，推动核裁军。签署的非核国家亦承诺不会研发或接受核武。

至目前为止，共有191个国家签署协议。共有4个联合国国家，包括印度、巴基斯坦、以色列及南苏丹未有签署协议。朝鲜是签署国但已在2003年退出。

除了美国、中国、俄罗斯、英国及法国外，目前已知印度、巴基斯坦及朝鲜同拥有核武。以色列被普遍认为拥有核武，但一直未公开承认或否认。

核不扩散条约会议原定在1月4日举行，但因新冠疫情关系延期。拥有核武的条约五国还是成功争取就避免使用核武发表联合声明，有其象征意义。特别是俄罗斯与西方关系，因乌克兰局势紧张恶化，中俄先后发展高超音速导弹可能引发新一轮军备竞赛，五国就同意避免核战达成共识有助一定程度降温。

在此前声明中俄方的版本特别强调核战没有赢家，克里姆林宫发言人亦表示，世界核武国家有必要针对核武问题，举行高峰会。