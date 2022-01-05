台媒：小英不点，老韩点

来源：台湾《联合报》“黑白集”专栏

韩国瑜复出日再造热潮，旧雨虽不弃，但未必添新知。蓝营同志看着排场，不免心有忌惮；绿营则见猎心喜，加油声中满溢离间的算计。黑韩侧翼率先叫阵，指控老韩的“典亮慈善基金会”，抄袭蔡英文攻大位的口号“点亮台湾”，指他有意宣示政党轮替。

高雄自老韩下台后，在总统蔡英文与暖男市长夙夜匪懈下，已跃升为全台最具爆发力的房市。眼看高雄就要发大财，老韩的“世上苦人多”，还剩多少号召力？绿营在意老韩行善扩大影响力，岂不证明皇城外多的是挣扎生计的艰苦人？

韩国瑜不仅“点亮”口号近似小英，复出时机也雷同。蔡英文首次挑战大位落败后，成立小英基金会，走入社会底层蓄积个人实力，并选在马英九油电双涨、开放美牛等民怨沸腾时复出政坛。如今通膨吃人，菜篮与荷包都装不满，老韩能敲门，也拜蔡政府所赐。

蔡英文曾说，“小英”的童话典故是贫苦孩童的象征；但今天，“小英”已沦为选举人设。在野的小英，支持打房、痛批马政府贫富严重不均；而蔡英文寻求连任时，地产大亨与财团皆荣登献金要角。蔡英文不曾重回偏乡，再陪弱势家庭吃一顿饭，甚至施政都被讥“嫌贫爱富”。

是小英忘记初心，把“协助弱势，点亮台湾”承诺扔回选举工具箱，老韩才有点灯的机会。