来源：台湾《中国时报》

作者：徐勉生

尼加拉瓜于去年12月10日主动宣布与台湾断交，次日又宣布颁赠尼国国籍给已于11月获准退休的台湾前驻尼国大使吴进木。此事引起非议，前民进党立委林浊水甚至质疑，吴进木是“叛国”行径，要求国安会认真追查，銓叙部追回退休金。

台湾外交部则表示，台尼刚断交，尼国政府隔天就颁给吴进木荣誉公民，确实会令台湾人感觉不好。吴大使夫人因健康因素不便长途旅行，因此暂未返台。但若说吴进木与奥蒂嘉政府或中国大陆勾结，这是严重指控，必须有确切证据，不应妄自定论。

此事虽有若干细节待澄清，但吴进木是从基层做起的职业外交官，资历完整、过去表现有目共睹。林浊水贸然指控吴“叛国”，显然骂错了对象。

首先，依照国际惯例，驻在国政府都会赠勋给外国卸任大使，这是驻在国政府的善意，因此从来没有卸任大使拒绝赠勋的情事。但尼加拉瓜政府不是赠勋，而是颁赠国籍给吴进木，创下先例出人意表。此事虽是尼国政府主动表达善意，但吴进木却因此陷入两难，如果拒绝，不合外交礼节；如果接受，会让外界观感不佳。

其实，尼国政府显然是有意羞辱蔡政府。尼国政府应知蔡英文就任时否认“九二共识”，蔡政府最忌讳的就是“两岸同属一中”，却刻意在与台断交时，宣称是基于“一中原则”，台湾是中国不可分割的一部分，狠狠地掌掴蔡政府。

断交后一天却宣布颁赠国籍给台湾前任大使，分明是表示吴进木大使在任内表现卓越，但由于蔡政府无能犯下错误，促使奥蒂嘉总统决心与台断交，蔡政府应承担断交的完全责任。

奥蒂嘉曾于1985年在总统任内与台断交，2006年再度当选总统后，与台湾关系若即若离，例如尼国在去年WHA发言时就未提及台湾，蔡政府本就应时时提高警觉，小心维持彼此良好关系，但蔡政府却在去年犯下一桩不可原谅的错误。

尼国去年11月7日举行总统大选，争取连任的奥蒂嘉总统在选举期间打压反对派人士，虽赢得选举，但美国不承认其选举结果，当时台湾外交部也曾公开呼吁尼国政府应遵循民主机制，处理与不同政党或意见人士的争端，以符合其国家人民的利益。此项呼吁虽是追随美国脚步，但奥蒂嘉看在眼里，必然恨在心里，因为蔡政府的举措如同公然批判奥蒂嘉。

具有外交专业知识的人都知道，外交工作有诸多忌讳，其中最该避免的就是干预他国内政。台湾外交部直接就尼国大选事务表态，犯了外交大忌。奥蒂嘉总统原本就与台湾政府心有芥蒂，外交部的不当举措自然成为断交的导火线。

尼加拉瓜与台断交，却又赠国籍给吴进木大使，很可能就是故意分化与戏弄蔡政府。尼国政府看到此事在台湾引起轩然大波，甚至有人指控吴进木“叛国”，还要国安会认真追查，恐怕会暗自窃笑不已。

（作者为台湾退休大使）