先搬走苏贞昌这块巨石

来源：台湾《中国时报》社论

四大公投民进党逆转胜，台湾行政院长苏贞昌因有战功而保全了阁揆职位，各方期待的内阁改组至今并未发生。苏揆逃过一劫，总统蔡英文却无法布展权力新局，开启新政。在新的一年，不只蔡总统必须忍受旧班子唱老戏，民众望眼欲穿的新人新政也落空，将继续忍受苏内阁霸道执政的辗压。

内阁改组期待落空

自民进党全面执政以来，仗势立法院绝对多数的席次，傲慢而霸道，前后3位阁揆的党派性格越来越强，苏贞昌更是将蛮横作风发挥到极致，一人独治，一党专制。他全无系统性规划政策的能力，也缺乏引领行政体系提升效能的能耐，所作所为盖以民进党的本位立场为着眼，从政策的选择到对外沟通，所展现的尽是政党偏执，且好勇斗狠。

苏贞昌的霸道表现在言词上，他对部属和在野党经常出言不逊；也表现在政务推动上目无民主，强渡关山，造成激烈政治冲突在所不惜。他和民进党立院党团经常狼狈为奸，践踏程序正义，从中获得便利之余，也要占尽口头便宜。

令人触目惊心的一幕，是民进党日前发动突袭，企图把逾2兆余元（新台币，下同）的中央政府总预算案迳付二读，跳过委员会的审议程序，其中一个不可告人的图谋，是苏揆想堂而皇之地把暗藏的养网军预算偷渡过去，被揭穿后还张狂地说，是在野党“制造混乱”，阻挡军公教加薪4%、育儿与不孕症津贴加码，以及拨补80亿元的劳保，企图用军公教、妇女、劳工的预算绑架在野党，可见苏贞昌没有一丁点民主素养。

苏贞昌尽揽权势与资源，仗势麦克风和网军威力，遂行政治霸凌已到无所节制的地步。在野党指证历历，明白揭发高达20亿元的“大内宣”政策行销费用暗藏各部会，绝非空穴来风。苏贞昌这回发挥浑身解术之力，对四大公投反宣传得逞，主要的凭藉就是长期部署的暗黑文宣大军，以及他那套哄骗民众的话术。

苏贞昌进行认知战的手段无所不用其极，在他百无禁忌的作派下，行政院早已被揭穿是制作哏图的中央厨房，前行政院发言人丁怡铭领军的小编团队，大摇大摆地在行政院茶水间作业，俨然成为网军的“中央厨房”。堂堂阁揆，竟让行政院暗中动用国库养网军，再用网军制作哏图攻击在野党，这个政府已经不是在为台湾人民服务，而是为民进党服务，甚至是为苏院长个人保住权位服务。

行政独大霸道专横

面对苏揆将行政权变成霸权巨兽，立法院及民进党党团曲意迎合，公然让立法院成了行政院的立法局。在法律修订和预算审查上为其大开绿灯，固不必论矣，另一立法权萎弱的事证，是由于立法院的监督功能不彰，造成行政院的食安、科技、永续、社福、治安等各种委员会一整年未按规定召开，竟也无人过问。行政院滥用预算的行径更到了无所顾忌的程度。苏揆胡乱撒钱不手软，前瞻计划编列8800亿元，却连重中之重的旱涝问题也解决不了；为防疫及纾困振兴追加的4200亿元特别预算，转眼间花费殆尽，又再扩编巨款浮滥花用。

苏贞昌霸术施政的恶行昭昭在目，实际上已对蔡总统的声誉造成伤害，但他在对抗在野党及抑制党内派系挑战上有其大用，因而在公投之后，蔡总统权力布局出现投鼠忌器的诡异考量。然而，苏内阁行政权独大而又妄自尊大，独断偏狭，争议频生，苏贞昌对外洋洋得意表示“有政府，会做事”，对内却任由子弟兵将资源、职位吃干抹净，朝野对抗恶化及党内派系失衡问题将浮上檯面。

他的浮夸作风，似乎以为表演震怒就能解决实际问题，也让民众以为他治军严格就有行政效能，但他表演了大发雷霆秀之后，问题就解决了吗？一个明显事例是，对于迫在眉睫的能源配比与缺电问题，他毫无完整对策，只会厉声警告台电“不准再跳电”，在荒诞不经的政策指导下，行政院长一声命令，台电就能像魔术师般变出电力吗？

苏贞昌或许已尾大不掉，但从蔡总统党内派系平衡的权力视角，及台湾发展宏观的需要来看，苏贞昌根本是阻碍前进的大石头，破坏党内平衡与朝野关系的大榔头，非赶快搬掉不可。蔡总统不想陷入跛脚困境，就赶快动手吧！