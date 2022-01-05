默契还是妥协？ 联合国五常制止核战声明的真实成色

来源：香港01

作者：茅岳霖

中华人民共和国、法兰西共和国、俄罗斯联邦、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国五国政府及外交部门前天（1月3日）几乎在同一时间发布了一份措辞相近的文件。

文件首先强调“避免核武器国家间爆发战争和减少战略风险是我们的首要责任”，进而“申明核战争打不赢也打不得”。由于这种直接把核战争风险摆上前台的措辞并不多见，加之这也是这是五国领导人首次就核武器问题发表声明。这份文件也很快在短时间内成了国际社会的热点话题之一。大国间看似默契的现状也引起了外界的注意。

这份五常一致签署的文件的目的是简单的，它的多数内容是基于《不扩散核武器条约》（NPT）这一基本国际秩序而来。联合国五常暨“五个核武器国家”签署文件的目的也是由此而来。

由于原计划在2020年举行的，每五年举办一次的《不扩散核武器条约》审议大会因新冠疫情恶化已一路顺延至2022年8月。在中美、美俄等国关系均呈险恶态势，乌克兰等局部地区甚至有擦枪走火之势时，即便只是聊胜于无做个姿态，大国之间也要展示国际秩序的基本稳定。

必须承认，到2022年的今天，任何“维护国际秩序”的口号都难免显得浮夸，因为自二战及冷战时期确立的所谓“国际秩序”大都被大国尤其是西方大国不断地破坏与分化。

单就“核扩散”这一行为来说，美国当局已经在2021年通过其“澳英美联盟”（AUKUS）方式，将可以用于制造核武器或核爆炸装置的物资送入此前的“无核国家”。此举已经违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。

无独有偶，俄罗斯也在2021年12月计划在白俄罗斯部署核武器。加之英、法两国也先后在2021年3月发表过“扩充核武库”、“核重建”之类的政府规划。大国之间“核对抗升级，核竞赛加剧”的局面已经是不言而喻，一目了然。

可就当前局面来说，大国即便对于“国际秩序”有明显的破坏行为，以五常为首的大国在世界百年变局和世纪疫情交织叠加，国际战略安全领域面临许多重大挑战之际，仍然需要确保包括《不扩散核武器条约》在内的旧时代的遗产的完整性与有效性，以此继续构建总体相对稳定、局部均衡发展的大国关系，最低限度维护规则制定者和以联合国为中心的国际秩序的体面。各方也因此存在了妥协的前提。

毕竟，中、美、英、法、俄五国既是联合国安理会常任理事国，也是《不扩散核武器条约》法定的核武器国家，都在法律层面上负有“防止核战争、维护世界和平”的共同责任。各国都会标榜自身“自觉站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，站在公平正义的一边”。

因此，即便各方有瞠目相见之处，对于来自俄罗斯的“避免核军备竞赛的倡议”，以及中国宣传推动的“核战争打不赢也打不得”、“不将核武器瞄准彼此或其他任何国家”等理念，总还是可以按国际道义加以书面承认并接受。

说到底，一份联合声明对于国际局势的调整与改善终究是有限的。按照这份协议，五国理应以联合声明为新的起点，增进互信，加强协作，为建设持久和平、普遍安全的世界发挥积极作用云云。

但中、美、俄等国基于高超音速导弹等新型战略载具的核军备竞赛已经很难停下来了，考虑到各国在现代化和扩大核武库方面有其自身的战略理由，中、美、英、法、俄五国也理应会在签约后继续他们正在进行中的核武器现代化等项目。这份以“制止核战”为号召的声明的成效或许也由此可见一斑。

