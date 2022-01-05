虎年中国外贸高频词“严峻”“难度” 如何“破”与“立”？

来源：路透社

新冠疫情两年来，不断创造惊喜的中国外贸“优等生”成为中国经济平稳运行的重要担当。而在不断推高的基数、反复的疫情以及外需增长乏力等因素下，2022年的中国外贸面临更繁杂的考验，在利空与利好交错下，有“破”也有“立”。

由于发达经济体和低收入国家复苏的差异，全球供应链瓶颈难题缓解仍艰难，世界经济循环受阻，加之全球港口持续拥堵与缺芯、缺柜、缺工等问题的持续，此前支撑中国外贸强劲的一次性因素渐消退，中国官方对2022年外贸走势的态度更为审慎，“严峻”、“难度”是高频词。

不过，中国正力求通过升级加工贸易、培育离岸贸易、扩大优势产品出口等稳外贸的措施以增加外贸韧性。尽管市场人士对未来人民币走向存有分歧，但总体预期目标幅度都不大，料对外贸构成的冲击不会太大。

“中国出口的韧性在2022年可能还会持续，只是相较于2021年会弱一些，不会如此超预期的强劲。”麦格理(Macquarie)首席中国经济学家胡伟俊称，预计中国2022年出口增速将放缓至6%。

不断变异的新冠病毒令疫情终点遥遥无期，外需难有超预期表现。IMF（国际货币基金组织）总裁格奥尔基耶娃表示，由于新冠病毒Omicron（奥密克戎）变种的出现，IMF的全球经济增长预测可能会下调。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，Delta和Omicron变种的同时传播正在引发一场“病例海啸”。“Delta和Omicrom现在是同时存在的两个威胁，将病例数量推高至创纪录水平，导致住院和死亡人数激增。”

Omicron变异毒株目前已经蔓延至逾100个国家和地区，中国商务部副部长任鸿斌就此直言，在疫情冲击下，支撑2021年中国外贸高增长的订单回流、价格上涨等阶段性因素难以持续，叠加超高基数影响，“做好2022年稳外贸工作难度前所未有。”

“明年（2022年）面临的形势依然复杂严峻，不确定、不稳定因素增多，供需两端均要承受巨大的压力，很可能要过一个‘大坎儿’。“他说。

国际会计师事务所毕马威在报告中指出，2022年新兴市场经济体产能修复较慢，对中国制造业出口形成一定替代需求。同时，随着发达经济体消费复苏由商品转向服务业，叠加高基数的影响，预计中国出口增速将放缓，但整体依然将保持在较高水平。

中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议提出加强对进出口的政策支持，落实减税降费措施，2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息；保持人民币汇率基本稳定，鼓励银行有针对性开展远期结售汇业务，提升外贸企业应对汇率风险能力。

中国占全球贸易份额料将下降

疫情以来，中国出口的逆势上扬得益于在全球份额的提升，但随着发达经济体的重启，外部需求高点渐过，中国出口份额在全球贸易中的份额将有所下降。

摩根士丹利报告分析，考虑到全球资本支出正处于上行周期，特别是强劲的补库存需求，中国的出口势头有望保持强劲。 不过随着其他地区供应链进一步复苏，中国在全球贸易中的市场份额可能会下降。与此同时，在国内需求复苏的支持下，实际进口增长可能保持在4%的稳定水平。

“在去碳化举措的实施下，高耗能行业供应紧张持续，中国可能会从某些原材料的净出口国转变为净进口国。”报告称。

值得注意的是，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）2022年1月1日正式生效，这被视作中国稳外贸的新生力量。商务部国际经贸关系司司长余本林举例，中日在机械装备、电子信息、化工、轻工纺织等多个领域相互大幅降低关税，特别是中国对日本出口57%的税号产品将立即实现零关税，对贸易的促进效应明显。

在原产地规则方面，RCEP成员国企业生产过程中所使用的其他成员国原产材料，均可视为本地的原产材料，从而可以累积增加原产价值成分比例，使成员国间出口产品更容易达到享受关税优惠的门槛。

顺差有望收窄

分析人士普遍认为，尽管2022年出口增速大概率在高基数效应下有所放缓，但进口将继续保持增长态势，特别是中国对关键零部件、重要能源资源和优质消费品进口的加大，将实现贸易顺差的收窄。

毕马威认为，受能源需求加大、以及“双碳”目标下环保限产等因素影响，预计中国煤炭和天然气的进口有所提升，此外全球疫情对中美第一阶段经贸协议的执行造成影响，随着两国对话有所加强，将有助于改善中美经贸关系，预计中国进口在2022年继续保持增长态势，总体贸易顺差将有所减小。

中国贸促会会长高燕表示，要着眼稳定出口，扩大先进技术设备、紧缺资源等的进口，进一步稳外贸。

中国国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案的通知显示，自2022年1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整，对954项商品（不含关税配额商品）实施进口暂定税率；自2022年7月1日起，取消七项信息技术协定扩围产品进口暂定税率。

此外，为顺应消费升级趋势，营造浓厚北京冬奥会氛围，降低部分消费品的进口关税，包括鲑鱼、鳕鱼等优质水产品，婴儿服装，洗碗机，滑雪用具等。