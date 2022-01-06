从白皮书看香港民主的战略意义

来源：香港《星岛日报》

作者：潘学智

上月初美国举办民主峰会，借台港人士以民主为幌子，激化中西意识形态对抗。中国国务院新闻办先后发表《中国的民主》和《“一国两制”下香港的民主发展》两份白皮书，阐释“全过程人民民主”理念，又重申《中英联合声明》对普选的沉默，向世界争取“民主”的话语权。从国际脉络以大观小，香港立法会选举尘埃落定，新一届宣誓就职，也是中美关系的一片拼图。当民主发展成为外交角力场后，新选举制度于香港的实践，也无可避免地添上大国竞争的战略意义。

港式民主以发展为目标

白皮书开宗明义指出，一国两制下的民主制度是为促进资本主义经济发展。因而香港的选举设计不完全以人口分额为基础，而是强调均衡参与，在选委会和立法会保障一些人数不多，但对社会经济结构举足轻重的阶层与界别。这个原则一以贯之，中方自过渡时期起，已经培养工商专业精英为治港核心，以保持繁荣稳定为前提，由资本家落实资本主义。换句话说，任何损害资本主义、阻挠经济发展的乱象均有违原意，更遑论全面民粹化的议会和高呼揽炒与制裁的议员。

港式民主不止重视政制代表产生的过程，白皮书将“好民主”与民众福祉挂钩，以巿民能否享受到发展成果为最终目标。过去治港者常将民间的不满与争拗，归咎于反对派阻挠施政，例如新界东北发展、高铁、港珠澳大桥等大型基建的延误，便被认为影响了无数工人的生计，让香港错失解决发展瓶颈的机会，继而令民怨冒升。现在爱国阵营牢牢掌握权力，没有反对派的束缚，相信不少人期望他们做出好成绩，表现出新选举制度是“好民主”。

探索选举以外的民主渠道

按照设计，选委会投票选出特首、立法会部分议席及港区人大代表，爱国阵营将在不同岗位实现行政主导。不过，即使立法会激进势力及不合作运动绝迹，也不等于行政立法关系会一帆风顺。因为新的政治形势代表有新的政治关系，议事堂内仍然充斥派系竞争、社经背景和自身利益的矛盾。建制政党就曾带头推翻行政当局提高长者综援的受惠年龄，上月的竞选过程也再三证实落场无父子。再者，议员纵然全是爱国者，他们对特首的态度不尽相同，未必更容易达成共识。

建制派自此垄断议会，令人担忧反对声音可能会于短期失踪，但是深层次的社会矛盾将会积累于社会深层。恰如白皮书主张扩阔协商、咨询、听证、对话等多种民主渠道，选举只是民主制度的其中一个环节。未来政府需要更主动地接触民间人士，吸纳议会以外的非主流声音，才能让施政工作更贴近基层，让具有香港特色的民主制度成为符合港情的发展道路和治理模式。