迎接2022年的二鹅和二牛

来源：中时新闻网

作者：朱云鹏

迎接2022的来到，目前至少看到两只黑天鹅和两只灰犀牛。黑天鹅指的是突如其来的事件，导致原有的秩序大乱；灰犀牛则是原本就可以预料到的变动，但是来得缓慢，不以为意，等真的到达门口时才发现大势不妙。

第一只黑天鹅就是冠病Omicron（奥密克戎）变种病毒引起的新疫情；这只致死率较低但传染率超强的病毒，日前让美国的确诊人数达到单日百万人的世界最高纪录；其他国家像加拿大、英国、法国也出现类似的确诊暴增。台湾也已经出现Omicron确诊案例，接下来就要观察春节返台潮会不会造成Omicron的扩大传播。

台湾日前有不少确诊案例发生在防疫旅馆，这一点令人不安。绝大多数的防疫旅馆采用中央空调，而且其中大多数都无法开窗。这两件事加起来，对于传播力超强的Omicron病毒而言，就会演变成严重的防疫破口：同一层楼所有房间的空调彼此相通，所以一旦有任何房间的旅客带有Omicron病毒，就有可能透过空调传染给其他旅客。进入冬季，理论上可以不开冷气，但若不能开启窗户，被迫还是只能使用空调。呼吁有关当局正视这件事的严重性，并给予适当的处理。

第二只黑天鹅就是如果美国利率快速上升，将导致股市和房市的巨大波动。美国的央行主席鲍尔日前在国会听证时，直接宣布加速缩减央行在债市买债的金额；另外各方预期今年内该央行会升息三次。剩下的问题在于这三次分别升息多少。

这就要看美国通货膨胀率的状态，而到目前为止非常不乐观。美国民众对于拜登总统处理通货膨胀的不满意度已经近七成，创下40年来对总统处理通货膨胀不满意度的新高。美国和其他一些先进国家一样，把通货膨胀的“目标”放在2%，而经济学者普遍认同的美国实质利率也是2%，所以在正常情况下，名目利率应当是4%。然而现在美国的通货膨胀已经高达6.8%，但名目利率是0，离谱的情形由此可见一斑。

如果鲍威尔为了缓解拜登的政治压力而快速升息，让利率快速地往4%接近，原先随着低利率起舞的股市和房市就会遭遇到黑天鹅。台湾的利率永远追随美国步伐，美国如果快速提高利率，台湾会跟进，那对于房地产已经处于历史高峰的台湾房价而言，将是一只很大的黑天鹅。

2022年还有两只灰犀牛，其中第一只是中美关系的急速恶化导致台海紧张。美国总统拜登的民调支持率已经只剩下四成一，而且最新的民调显示，如果2024拜登跟特朗普竞选总统，目前特朗普的支持率超过拜登达五个百分点。2024离现在还有一段时间，但是2022年底美国将举行期中选举；照目前的情势来看，民主党很有可能遭遇到相当程度的挫败。共和党在这种情况下会重新掌握发言权，必定大力推动阻止中国大陆崛起的政策；拜登政府为了转移美国人民对于现状的不满，也可能对美中之间的纷争加码。

而要是特朗普2024年又回任当选总统，那像是超级强硬右派如蓬佩奥之流，就很有可能重新入阁担任重要职位。对这些极右派而言，中国大陆只要经济持续成长对于他们就是一个巨大的威胁，而要让这种成长暂时中止，最好的方法就是一场战争；台湾海峡首当其冲。美国会逼迫台湾采取各种的措施来“诱战”，而中国大陆会不会上钩不得而知；但是即使不上钩，摆出武力对峙的阵势也会对台湾的投资意愿造成重大的影响。

第二只台湾可能面临的灰犀牛就是能源。依据中央大学台湾经济研究中心发布的台湾能源安全指标，2021年第三季数字比前年同季下降。报告指出，太阳光电及风力发电于2017年至2021年间无一年达标；2021年迄10月份的实际执行率约为44.3%（太阳光电）及40%（风力发电），且预计于2021年并网之遴选离岸风场均未如期并网；预期2024至2025年夜间备转容量率将低于6%。

该报告认为现有核二、核三的四部机组占发电量比重约为10%，但2025年前预计完全除役。若替代的再生能源及燃气机组无法补上，且电力需求持续成长，除造成停电、限电外，缺电将使燃煤火力全开，碳排更加失控。故该报告建议政府宜及时调整能源政策，让核二及核三延役。

我们不乐见黑天鹅和灰犀牛的到来。我们希望来的不是黑天鹅而是白天鹅，而灰犀牛则继续离我们很远，不会来叩门；但是我们需要做好二鹅二牛可能来临的准备。