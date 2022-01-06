台湾参与区域经济整合的谬论

来源：联合新闻网

作者：曾志超

RCEP已于今年1月1日启动，台湾再度面临边缘化危机。相对于产业界与学术界均相当忧心对台湾将产生严重的冲击，政府对此却相当淡定，认为影响不大。

例如外交部网站指: 台湾“出口到RCEP成员国的商品中，有七成是零关税的资通讯产品，其余三成产业中，钢铁、汽车零组件业主要销售至欧美，纺织中下游业者早已在海外布局，受到的影响应有限，未来将透过产业转型及提高产品附加价值”，积极协助台湾产业因应区域经济整合的情势发展。”且台湾已申请CPTPP足以抵销其冲击。

政府针对台湾参与区域经济整合的论述破洞百出，本文分述如下:

第一、只有三成产业受影响：这种说法完全是倒果为因，就是因为台湾出口这些地区缺乏关税优势，导致传统产业在东南亚市场节节败退，不是被迫至这些国家设厂，就是放弃该市场。政府无法加入RCEP或与个别国家签订FTA，还间接责怪企业没有转型升级及提高产品附加价值，才会国际竞争力不足。

第二、对科技产业没有影响：台湾出口至RCEP地区科技产品可享有零关税优惠，乃系受惠于WTO的《资讯科技协定》（Information Technology Agreement，简称ITA）所致，然而并非所有的科技产品与设备都被纳入ITA，例如：台湾积极要求将面板与生产科技产品的工具机纳入，均未被国际接受，仍需支付关税。另外，台湾近年来在电动车零组件表现优异，也不在ITA的免税清单中。纵然这些产品未必立即全面降至零关税，但逐步调降关税仍将威胁台湾相关产业的出口，将加速受影响产业外移。

第三、CPTPP可取代RCEP：政府另一个说法是，台湾已经申请加入CPTPP可大幅减缓其影响。固然两个协定均是相当大型的区域经贸协定，有日、马、纽、澳等七会员重叠，而且CPTPP的自由化还更高。然而，二者规模仍有相当大的差距，RCEP的GDP达25.6兆美金（34兆新元），区内有22亿人口，贸易额为12.4兆美金，占台湾出口比重近七成；CPTPP的GDP 10.9兆美金，区内有5亿人口，贸易额7.1兆美金，占台湾出口比重仅二成，都远不如RCEP。就算台湾真能顺利加入CPTPP，惟该协议标准甚高，入会程序相当冗长，势必耗费数年之长，根本缓不济急。

第四、因政治干扰无法加入RCEP：政府并主张因RCEP由中国大陆主导，大陆阻挠下台湾无法加入。事实上，RCEP系亚细安国家为主体的协定，大陆纵有一定的影响力，但称全由中国大陆主导并不符合事实。蔡政府执政期间坚持“亲美抗中”路线，两岸关系急遽恶化，北京当局当然会阻碍台湾加入。

另一方面，台湾申请CPTPP也未必有胜算，除了台湾开放准备不足外，同样有政治干扰问题，盖其对申请者采共识决而非多数决，只要其中一个会员投反对票，即可将台湾挡在门外，CPTPP 11个会员中有不少与中国大陆关系极佳，也为最大的贸易伙伴，北京当局发挥其影响力，就可能让秘鲁、智利或马来西亚等国投下反对票。