首都宵禁政府辞职 哈萨克因何突发民变？

来源：香港01

作者：茅岳霖

1月5日，哈萨克因天然气涨价而突然引发的大规模民变已基本停止，但各地暴力事件依然零星爆发。该国总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）签署了总统令，接受政府辞职，并任命第一副总理斯迈洛夫（Alihan Ashanuly Smaıylov）为代理总理。

与此同时，哈萨克当局迅速出动军警维持秩序，逮捕至少200余人，在示威发生地区实行为期两周的紧急状态管制。随后，以俄国为首的集体安全条约组织（CSTO），应托卡耶夫的救援，决定派出维和部队到哈萨克稳定局面。在这场风波可望平息时，一个问题也随之而来，这场“推翻”哈萨克政府的风波是由何而来的？

72小时的风波

就事件本身的经纬来说，这场从1月2日开始的民变相当简单。 2日当天，哈萨克能源大省曼格斯套（Mangystau，也作“曼吉斯套”）州发生抗议事件。当地著名的能源城市扎瑙岑的市民走上街头，抱怨本地天然气价格突然暴涨一倍，从此前的每升60坚戈（0.19新元）上涨到120坚戈。

由于此地自二战结束以来就以石油、天然气产业著称，发生在能源产地的抗议很快就得到了与哈萨克当局素来不睦的石油工人等多个群体的响应，并波及到该省省会阿克套及周边省市。

到1月3日，来自曼格斯套地方当局的回应又激化了市民、工人群体的不满情绪。当地政府仅称“能源涨价系市场调节所致”。当地政府委员会虽宣布可将天然气价格下调至每升85至90坚戈，但也威胁此前参与示威的工人、市民，宣称要针对其“违反公共秩序的行为采取法律措施”。

对分析人士来说，哈萨克此番民变的急剧转折发生在1月4日。当天下午4时许，哈萨克政府许诺将该国天然气价格降至每升50坚戈。但阿克套的示威者非但没有散去，还要求总统应亲自前来与示威民众对话。部分示威者还突然在当天下午6、7时前后冲击政府大楼。

同日，示威风波还突然蔓延到阿拉木图、努尔苏丹等城市。在阿拉木图，近千人聚集在中央广场，试图冲击市长办公室和国家元首官邸。在示威者拒绝响应托卡耶夫“不要听从破坏社会稳定和团结的破坏者的号召”的喊话后，哈萨克对WhatsApp、Telegram等加密通信软件采取了断网处理，并出动精鋭军警，在阿拉木图、阿克套等示威重点区域紧急抓捕了超过200人，逮捕了包括“自由欧洲之声”在内的多家媒体的记者。到1月5日，这场刚刚掀起的风波就结束了。

内因与外因

到1月5日，根据哈萨克警方等情报显示，此次突然激化的危机有人“教唆”。譬如在示威的起点扎瑙岑市，警方发现专门有人劝说示威工人“不要接受当局条件”。此外，另有专人负责打砸及制造混乱，在警方于扎瑙岑逮捕的数十人中，就有十余人在4日引发的混乱中破坏了当地公私财物，并造成“至少14人”（根据当地官方数据）死亡。

俄罗斯《观点报》等媒体认为，发生在哈萨克目前的抗议活动只是一个引子，其最终目标是让这个国家远离俄罗斯和受其影响的欧亚经济联盟。在哈萨克国内，也有声音认为以流亡富豪、前能源部长阿布利亚佐夫（Mukhtar Ablyazov）为首的一股“国外政治势力”是此次风波的赞助人。社交媒体显示，从1月3日开始，阿克套的示威者就在“当地商人”的支持下开始扎营。