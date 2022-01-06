美对疫情躺平是今年地缘政治最大风险

中评社社评

美国知名战略咨询公司欧亚集团主席布雷默1月3日声称：当富裕国家因疫苗普及和防止死亡的治疗方法出现，很快将迎来疫情结束时，中国的“零冠病”政策在2022年有可能因为难以防范奥密克戎而失败，从而将危及全球供应链，并带来通胀压力。他将此列为2022年地缘政治的十大风险之首。

布雷默作此预判的当天，根据约翰·霍普金斯大学的统计，美国单日冠病感染病例达到创纪录的108万，当天死亡近1700人！这些令人瞠目结舌的数字，使得布雷默的预测显得很有讽刺意味。一个一天感染上百万例、每天因冠病死亡上千人的国家，预言一个一天感染几十例、全年因冠病死亡两人的国家抗疫失败，可能危及世界，反映出某些美国精英是如何不知羞耻地自以为是、诿过推责。

从特朗普政府开始，美国一直就没有严肃地、严格地应对过冠病疫情。美国的分权体制、党派分裂、选举政治，与美国人普遍存在的崇尚个性解放，一味追求自由，罔顾集体利益，决定了美国抗疫的失败。虽然拜登政府对待新冠疫情的态度比特朗普政府相对认真，但面对共和党人的阻挠对抗，面对今年中期选举临近的政治需要，面对滥发钞票带来的消费旺盛与就业复苏势头，拜登无论如何下不了决心，重新收紧防疫政策。

相反，拜登政府在推动新冠疫苗普及没有达到预期目标的情况下，在德尔塔变种和奥密克戎变种来袭时，采取放纵和躺平的态度。美国联邦疾控中心先是在德尔塔变种来临时，告诉民众只要打了两针疫苗，就可以不戴口罩，不保持社交距离；又在奥密克戎来袭之时，告诉感染者只要无症状，隔离期可以从10天缩短为五天。然后在德尔塔和奥密克戎掀起疫情新高潮时，又告诉民众：最好重新戴口罩。这种朝令夕改、左支右绌，让民众无所适从，徒增抗疫乱象。

拜登政府实质上还是在鼓励民众该干嘛干嘛，“马照跑、舞照跳”，希望通过大规模感染形成群体免疫力，从而达到与病毒长期共存的目标。但是美国人已经为此付出了5700万人感染、近83万人死亡的代价，而且随着奥密克戎掀起疫情新高潮，这个代价还会越来越大。在此背景下，美国一些政客和精英还在以人权卫士自居，攻击中国严苛防疫侵犯人权，这是何等的“黑色幽默”呵！

全球冠病疫情两年多来的演变证明，靠放任感染实现“群体免疫”之路行不通。只要“防疫黑洞”存在，病毒新变种就会不断出现；人类研制的疫苗和药物，总是赶不上病毒变化的进度，则人类将在无休止的疫情中挣扎下去。奥密克戎大范围突破美国人沾沾自喜的辉瑞和莫得纳疫苗构筑的“免疫屏障”就说明了这一点。更何况，美国现在就是世界上最大的“防疫黑洞”之一。

躺平不管总是容易的，站起抵抗总是费劲的。面对变化不定的冠病病毒，人类当前抗疫最有效的手段依然是戴口罩、保持社交距离、社区封锁等物理隔离手段，以及防疫和治疗措施的及时、有效介入，而这正是当前中国仍在做的事情。世界上不少曾经与中国采取同样政策的国家，终因政府动员力和执行力有限，社会资源紧张，经济难以为继等原因，放弃了严格管控的做法。

令人担忧的是，美国将其放任自流的抗疫模式，当作地缘政治竞争的工具，将抗疫模式之争也渲染成“民主与威权”之争，刻意将中国当作全世界防疫模式的对立面，从而使得抗疫之争成为大国地缘战略竞争的新战场。美国一些主流媒体和精英，从疫情初起时诅咒中国“东亚病夫”和中国的“切尔诺贝利”，到中国严格控制疫情时指责中国政府侵犯人权，再到现在断言“零冠病”政策失败危及全球，总而言之的潜台词是：中国怎么做都是不对的，中国的体制和模式就是不行的。

中国的严格防控、动态清零策略，过去两年已经被证明是行之有效的，也得到中国人民的广泛拥护。可以预期，这种策略至少在全球疫情没有明显缓和之前，还会延续下去。诚然，在奥密克戎和未来可能更严重的病毒变种冲击下，继续这么做会面临更大的困难和挑战，有可能要付出更大的社会和经济代价，但有绝大多数民众的支持与配合，已经从这种策略获得社会稳定、经济复苏好处的中国执政党，没有理由轻易对这种策略进行重大改变。中国需要的是进一步完善现行策略，使防疫战术更精细化、人性化。

很难想像，以中国的人口密度和流动性，以及中国尚不发达的医疗体系，如果中国对冠病疫情也放任自流，导致每天上百万人感染，几千人死亡，那将会是怎样的惨状？西方媒体届时一定又会大肆渲染中国“暗无天日”，但中国社会若动荡不安，那才是世界地缘政治的重大风险。

美国精英将人流货流不畅、供应链紊乱、通胀压力增大，归咎于中国严格的管控措施，是在颠倒因果、指鹿为马。以美国为榜样的外部世界防疫不力，甚至放任躺平，是中国难以重新打开国门的根本原因；美国将防疫问题地缘政治化，势必加剧世界的割裂，进一步瓦解全球化，导致大国竞争更加激烈。这才是新的一年全球地缘政治的最大风险！