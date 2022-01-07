日澳军事准入 无助区域和平

来源：中时新闻网

作者：陈朝平

日本与澳洲签署“相互准入协定”，未来，日本的军队可以自由进入澳洲进行演习，澳洲军队也可自由进入日本领域演习，无需每次都磋商。外界解读，日澳此举，意在吓阻中国的军事威胁。

日本驻澳大使山上信吾说，两国签署“相互准入协定”，旨在带头推动实现自由和开放的印太地区。他说，南中国海位于日本和澳洲的生活范围，因此日、澳两国必须在区域内扮演领导角色，以便维护法治。

翻开地图，日本距离海南岛直线距离约3000公里，澳洲距离南中国海边上的越南直线距离5000公里，距离菲律宾也有4000多公里，远在日澳两国三、四千甚至五千公里外的海域，居然成了两国的生活范围？照这个逻辑，中国主张大门口前的黄海、东海、日本海、南中国海都是中国的生活圈，岂不是更理直气壮？同样逻辑，中国岂不是也可以主张菲律宾、印尼、甚至纽澳两国海域，都是中国的生活圈？

日澳两国，飞象过洋，签署相互准入协定，说穿了，不过就是俯首听令美国，甘为五眼联盟里的探路先锋罢了！说得透彻些，美日澳没瞎搅和前，南中国海平静，两岸友好，倒是美日澳沆瀣一气后，南中国海频频生波、两岸顿生龃龉，印太自由开放和区域法治，似乎是更加遥远了呢！

美日澳真想实现自由开放的印太地区，维护区域和平与法治，降低军事冲突风险，何不放弃军事的相互准入，联合区域内各国，积极推动市场准入，让各国的资金、技术、货物、劳务相互准入，创造和平环境？