特斯拉开设新疆销售点反映美国的政治红线

来源：香港01

作者：汤文诗

电动车生产商Tesla（特斯拉）近日在中国社交媒体上公布在乌鲁木齐开设销售点，随即惹来了美国政界猛烈批评。共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）周一（3日）在Twitter发文指，Tesla是“为中国政府在当地的‘种族灭绝’和‘强制劳动’行为掩饰”，白宫发言人普萨基（Jen Psaki）其后也强调“私人企业应该反对中国在当地侵犯人权的行为”。一时之间，美国政界似乎把矛头针对所有美资企业在中国的投资行为。

事实上，这所电动车企业扩大在中国大陆的投资本来就并非新闻。早在2018年，Tesla已经转移部份生产线和销售网络到上海，近日其股价就更因为在中国的生产线和销售都比预期表现理想而在美国证券市场一度再创新高。况且很多大汽车品牌都一直在中国不同的城市积极地拓展市场的占有率，在新疆当地开设汽车销售的车厂就不独Tesla一所企业，如果说在当地开设销售点是为中国当局的人权纪录掩饰，无疑令人有种莫名奇妙的感觉。

跨国企业在中美斗争下已成罪名

姑勿论Tesla在新疆拓展其销售网络是否为中国掩饰，美国政界针对跨国企业的商业活动，就好比企业不应该追求盈利回报，否则就是“不道德”，而且会干犯上美国政府的“政治红线”。跟所有跨国企业一样，Tesla在中国设生产线和经营业务不会是因为喜欢当地的风土人情，它的销售点从上海一直拓展到乌鲁木齐，就因为当地对于电动车有着殷设的需求，再说白一点就是“有利可图”方会吸引Tesla到当地发展。如果企业只是因为想赚钱，因而可以被挂上各式各样的批评，未免显得牵强。

更何况，其他企业也会追求盈利。中国作为全世界最大型和增长速度最快的汽车市场，不少汽车企业都会希望扩大在中国市场的份额。而德国的大众汽车（Volkswagen）早就在当地开设车厂，雇用超过600名工人，并且每年生产约2万部汽车，因此Tesla也不过是履行跨国企业存在的原因，寻求盈利增长的潜在动力。

与其说美国政界关注新疆维吾尔族人的权利，倒不如说这些针对跨国企业的批评不过是出于中美斗争的政治需要。一些人甚至会认为，更多跨国企业在新疆地区经营业务本来就是对当地民众有利而无害。这不但是因为跨国公司的经营手法往往都会受国际媒体的监督，而且这些经济活动都是有助提升当地人的生活水平。美国政界在这个时候以Tesla在新疆开设销售点而大造文章，到底是否为当地人的福祉着想的行为，或保障当地维吾尔族人的权益？

政治红线的时代已经降临

车厂开设销售点本来就跟政治争议是风马牛不相及的事，但当美国国会早前既通过了《维吾尔强迫劳动预防法案》，而纯粹在微博发布分店开幕的相片，又立即引来国会和白宫的猛烈批评，这就说明美国政界某种程度上已经不能容许纯粹的商业行为，政治批评也将成为企业拓展业务的障碍。今日Tesla可以因为在新疆开设分销站而被美国朝野批评，他朝也可以因为东南亚国家的人权纪录而被迫撤出当地。若然美资企业失去这些增长动力，而美国本土以至欧洲市场亦陷于停滞不前的尴尬景况，美国消费者又可以养得起这些企业吗？