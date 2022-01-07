港高官零防疫 须问责挽民心

香港《星岛日报》社论

正当港府今天凌晨零时落实收紧社交距离措施，以应对第五波疫情之际，政界昨天惊闻爆疫风波。事缘有选委日前举行逾百人生日派对，有与会女士其后初步确诊，而当日有多名高官和立法会议员出席，使政坛人人自危。事件凸显官员防疫意识薄弱，且未能以身作则，予人“律人以严，待己以宽”的观感，当局须引以为鉴，对违规官员进行问责，否则难以要求市民同心同德抗疫。

卷入“派对门” 群聚无视爆疫

港区人大代表、前海管理局香港事务联络官洪为民，周一在湾仔一家食肆举行生日派对，广邀亲朋和政界好友出席，至少有10名政府高官和六名立法会议员赴宴。一名女士当晚九点半到场，稍作逗留便离开，由于其母曾与染疫空姐母亲用膳，昨天初步确诊被送往竹篙湾检疫中心做检测，政总和立法会大楼都要消毒，但已让当天与会者及其密切接触者闻疫色变，纷纷进行检测。特首林郑月娥昨晚举行记者会，指除了民政事务局局长徐英伟外，八名高官都是到场打招呼道贺后便离开，尤其点名批评徐英伟，并对多名高官出席大型聚会感失望。

林郑对高官表现失望是可以理解，因这次第五波疫情是由机组人员违反家居检疫规定擅自外出聚餐引发，上周五已出现被空少在食肆传染的个案，之后连续几天都发生相关社区感染事件，当局已呼吁市民提高警觉，减少群聚，而高官们理应掌握疫情最新资讯，但他们依然参与私人群聚，明显没意识到在社区开始有爆疫苗头之际，仍出席庆生活动是非常不智，而且网上流传当天派对的照片，很多人都违规没戴口罩，无疑是置自身于高风险活动之中。

更重要是，林郑前天才宣布今天起关闭15类处所，所有食肆晚上禁止堂食，昨天便惊闻有高官参与的生日派对爆疫，难免予人只许高官赴宴，不许百姓堂食的感觉，让市民觉得政府采取双重标准，对普罗百姓防疫要求多多，却对高官违反规定却只眼开，只眼闭。正因为高官未能以身作则，势将影响政府的公信力。

英国首相约翰逊早前卷入“派对门”丑闻是最佳例子。事缘前年5月和12月英国正值封城期间，约翰逊却先后在官邸举行饮酒聚会和圣诞派对，明显是违反限聚令，被轰“律人不律官”。事件曝光后，他和其领导的保守党民望插水。

只许高官赴宴 不许百姓堂食

事实上，本次政坛爆疫风波发生在政府落实收紧社交距离措施的敏感时刻，林郑冀以“快、狠、准”措施切断传播链，即使这会带来短期重创经济的阵痛，但希望能换取快速控疫，要求业界和市民体谅。但业界对此怨气甚重，让其失去新春黄金消费档期庞大生意额和收入，此时又发现官员未能做好防疫榜样，还有份播毒之嫌，让业界不禁质疑为何要其承受阵痛，甚至可能是长痛之苦。

要抗疫成功，关键需要全社会同心协力，携手将防疫措施做到一丝不苟，若政府以为制定了措施规例，只要求市民遵守，官员却可无视规则，只靠自律，恐怕难以让大家愿意无条件配合。林郑应严惩违规官员，才能起问责作用，既让高官们深切反省，时刻以身作则，做好榜样，也挽回民众对政府抗疫的决心，否则香港难以走出疫情不断爆发的恶性循环。

