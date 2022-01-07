“漏洞”不愿堵 “自律”不可靠 必须严厉惩处官员

来源：香港01

作者：黄云娜

香港市民肯定万万想不到，明明“陆港通关”已经近在眼前，迎来的却是第五波冠病病毒疫情的一触即发，以及进一步收紧到需要“禁止晚市堂食”的防疫措施。这个峰回路转，事源获豁免强制集中检疫而带Omicron（奥密克戎）变种病毒国泰机组人员，在家居隔离期间，有人违反规例外出聚餐，也有人传染同住家人，结果引起社区爆发，至少已有10多人受到感染。

特区政府肯定也万万想不到，日前（1月3日）才澄清没有计划封关和禁止堂食，事隔两天竟要“打倒自己”。特首林郑月娥一连两日见记者时均表示已就事件严厉训斥国泰高层，却避谈未有致力堵塞防疫漏洞的运房局和食卫局官员责任。然而，如果“训斥”有用的话，社会根本无需“法律”维持秩序；可是，特区政府向来既不善用制度进行“万无一失”的准备，更不遵守制度承担“一失万无”的责任，而是采取得过且过的“自律”检疫政策，导致疫情无限循环爆发。

冠病疫情以来，过于宽松的检疫措施酿成多次社区爆发，也导致中国大陆当局对港管控能力存疑，迟迟不愿开放免检疫入境政策，使得香港以旅游业支撑的餐饮业和零售业一落千丈，单靠香港消费苦苦支撑。好不容易挨到岁晚，不少食肆、戏院、美容院都等着农历新年档期“回一回气”，但“命运之神”似乎没有眷顾他们，而是让他们为港府的检疫漏洞“埋单”。

回想2020年7月下旬，海外疫情一发不可收拾，单是美国每天已有超过5万人确诊，但特区政府并没有要求海外抵港人士进行集中隔离，甚至容许船员和机组人员等豁免病毒检测、自由出入社区，结果引爆香港第三波疫情——特区政府手足无措之下首度禁止食肆晚市堂食，不少餐厅不是提早关门就是暂时停业，导致大量餐饮从业员被迫出八折粮、放无薪假。

至2020年8月上旬，第三波疫情才逐步放缓，尽管特区政府终于对海外抵港人士采取集中检疫措施，但并没有进行“闭环式”的管理，而是容许检疫人士亲友前往探访，结果于11月中旬引发每日有过百宗确诊的第四波疫情，检疫中心资源一度供不应求，出现多宗“等隔离等到死”的悲剧，又有确诊病人在医院隔离期间擅自逃离病房的闹剧。特区政府为应对疫情，再次推出禁止晚市堂食、停止娱乐场所等收紧措施，直到农历新年过后开慢慢开放，期间全港市民怨声载道，同样预订了大量食材、等着新年档期“回气”的食肆更是叫苦连天。

当时莫说是香港市民不满，连中央政府也非常失望。由一名中国官媒驻港记者开设的微信公众号“靖海侯”，便曾于同年12月初发表《“民怨”正沸腾》一文，狠批本应对抗疫累积了足够训练和体悟的特区政府，既不进行“万无一失”的准备，也不承担“一失万无”的责任，只会让他们的忙忙碌碌更显浑浑噩噩，“或者说，人们从他们抗疫的行动中，看不到灵魂与清醒二词，（而）是麻木不仁的紧张，是虚与委蛇的忙碌，是无序无力的状态。”

他又借鉴刚刚结束的中央经济工作会议所总结对严峻经济挑战的规律认识，向港府提出四大质问：有判断力、决策力和行动力吗？对最优路径有认知、底气和信心吗？抗疫的根本保障到底是什么？具有创造性、愿意主动求变吗？ ——答案可谓相当明显。

无可否认，经此一疫，特区政府总算有些进步和突破，终于2021年1月23日起采取有限度的“封区检测”和“封楼检测”行动，加快排查感染个案和高危人群，使得疫情开始受控。然而，每当疫情放缓，特区政府似乎就会放松警戒，未有进一步改善一而再再而三引爆社区传播的检疫漏洞。尽管近月为了“陆港通关”，港府的确在一定程度上收紧内地当局最不放心的豁免政策，但往往仍是对机组人员等采取非常宽松的自律策略，每每发生违例事件再逐点逐点收紧，却始终无须他们全部接受“闭环管理”的集中隔离，甚至容许“客机去，货机返”的检疫漏洞，才会引发是次牵连甚广的第五波疫情。

林郑月娥周二出席行政会议前见记者时，表示已经严厉斥责国泰最高层人员，但现阶段可能没有法律基础追究责任，需要时间重新检视；她翌日再见记者时，口风有些改变，比较肯定地表示会审视法律基础以严肃跟进事件，但避谈未有致力堵塞防疫漏洞的运房局和食卫局官员责任。

然而，如果“训斥”有用的话，社会还需要法律和制度来做什么？而如果奉行“行政主导”的特区政府，能够善用制度进行“万无一失”的准备，又能够遵守制度承担“一失万无”的责任，而非采取得过且过的“自律”检疫政策，香港又怎会跌入疫情无限爆发的循环当中？

