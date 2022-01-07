面对补选和罢免，国民党何以若无其事？

《联合报》社论

周日即将举行台中市二选区立委补选和台北市五选区的立委罢免投票，在国民党刻意避免“政党对决”态势下，气氛显得冷清。国民党对这两场战役采取“冷处理”，虽有一定的策略考量，但“避免政党对决”和“消极以对”或“无处插手”是两回事。国民党如此消极，一旦罢免和补选“双败”，就能免于败战的责任吗？

对台中的补选，国民党主席朱立伦称之“在地对空降、服务对口水”的选举；至于万华的罢免，则说“尊重在地的公民团体与党籍议员，以在地声音展现在地力量”，等于定调“不是政党对决”，甚至说不想变成政党对决。除选区的特殊考量，最直接的原因，是国民党在四公投案打成“政党对决”却失败，所以战略上改弦更张。这样的思维有很大盲点，也不像一个有企图心的在野党应有的态度。

把所有政治诉求或动员都说成“政党对决”，本身就是一个迷思。有人认为，公投失败是败在国民党掉入民进党操作的“政党对决”陷阱，这个论述未必正确。事实上，公投的失败，正印证国民党的动员不足，尤其比起民进党结合党政资源铺天盖地的反公投，国民党的诉求几乎未被民众感受到。正因党中央缺乏整体战略规划，执政县市长选择独善其身，最后才演变成四大公投皆输。同样的情况，在这次选战又明显重演。

这次，民进党继续滥用党政资源支持林昶佐和林静仪，从蔡总统到各级党政要员皆陪同扫街站台，绿媒并以排山倒海的优势配合，包括国有财产署也无畏“新东厂”之讥加入战局，将选情炒成一面倒。相对的，国民党却袖手旁观，仿佛事不关己。在中二选区，或许是颜宽恒阵营要求党中央不必介入；但不介入并不表示党没有角色可以扮演，包括不同层次的宣传火力支援或对不公平竞争的监督，这难道不是在野党应尽的责任？

讽刺的是，在国民党有意无意的“无为”下，对补选和罢免案的支援战力，反而来自“非国民党阵营”。例如，民众党主席柯文哲父母“巧遇”颜宽恒，以素人之姿称许颜宽恒是好人，并对林静仪多所批评，柯文哲本人次日也加强批林静仪的火力。另外，近来颇受瞩目的无党籍立委高金素梅，更连日与颜宽恒合体扫街。他们所造就的话题，都超过国民党的表现；对此，国民党能不汗颜吗？

追根究柢，国民党选择“避免政党对决”，未必是“选区特殊性”之需要，而是国民党自己的“特殊性”。说穿了，民众固然憎恶蓝绿恶斗，但对于毫无热情、不想努力的政党，必然是失望多于寄望。国民党的问题，是看不清自己要走什么路，无法厘清自己要对抗的是什么，乃至忘了争取选民需要热情、诚恳与用心的经营。补选和罢免都是重要的政治活动，民进党伺机进行全台政治力总动员，国民党却坐等明牌揭晓。如此消极，谁会押宝蓝营？

且看韩国瑜日前举行的新书见面会，有超过万人参加，支持民众在现场大排长龙，展现极大热情。这显示，对当下政治失望的民众不是没有期待，他们在等待被召唤；但国民党不仅缺乏有热度的政治人物，甚至连面对眼前的政治议题都冷冰冰，这要怎么吸引人？

国民党不必凡事摆出政党对决阵势，但也不必害怕对决。重要的是，作为最大在野党，国民党不能失却从政的热情；在碰到执政党无理取闹时，即使无力反制，也要记得时时向民众说明、报告，因为他们才是台湾政治的最后仲裁者。