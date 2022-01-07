美国民主政治处于危险之中

来源：德国之声

作者：伊内斯·波尔（Ines Pohl）

这本可预料： 一年前的1月6日，美国首都华盛顿国会大厦陷入一场暴力漩涡。

因为，早在大选投票站开门前，竞选连任的特朗普便已宣布，若他失去白宫，只会出于一个原因：计票结果造假。据此，他以及他的数百万追随者将不会承认败选。

离实际政变仅咫尺之遥

他败选了。于是，他的激进支持者冲入国会大厦，此时，国会正要正式确认拜登的胜选。相关画面震惊了世界。然而，直到数周前我们方知，那天，美国距离真正的政变仅隔咫尺之遥。

幸亏数名警官作出正确反应，国会大厦内才未血流成河，副总统才未因谨遵民主游戏规则、拒绝听命于总统而被杀害。当时的情况可谓千钧一发。

此一事件本应唤醒所有党派的民主力量，但事实上却成了美国破坏性政治舞台上的又一个皮球。直至今天，共和党人仍在试图阻止澄清当时的真相。不是反思，像以前那样，拿出基于事实、对另一种观点持尊重态度的更有说服力的论据，从而进行政治竞争，而是加深相互之间的对立。

民主党迷失于内斗

自拜登上台的那天开始，共和党人便在为下一次总统选战做准备。就在执政的民主党人迷失于内斗之时，即使是能致人于死地的冠病危机也被用作了政治武器。共和党人竭力阻挠通过重要的国家财政援助法案，以使拜登行政当局无法为即将到来的选战得分。

然而，最危险的是选区发生的变动，由于这些变化，黑人和其他少数族群的基本民主权利受到限制。除此之外，还有本质上均出于同一目的的各种要求：防止潜在的民主党选民投票。

支柱摇摇欲坠

美国曾经有足够的理由为民权运动的成就而自豪，尽管这个国家依旧不完美，但保障所有公民拥有投票权的民主支柱似乎坚不可摧。

然而，现在已不再如此。在社交网络的规则驱使下，美国的种族主义的阴谋论者比总统更得心应手地主导政治气候，因此，人们不能不担心会发生最糟情况。至少就目前而言，似乎无人知道，怎样对付准备推翻现有制度、永久确保权力的民粹主义者。

