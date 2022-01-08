港媒：彻查港高官晚宴行为 整饬吏治开诚布公

来源：香港明报社评

生日宴会香港高官群聚风波发酵，最新资料显示，当晚宾客包括13名高官及20名立法会议员，由于席上再有宾客初步阳性，所有与聚者均须检疫隔离。这场私人宴会，虽然发生在当局宣布大幅收紧社交限制之前，可是多名高官议员因此要接受检疫隔离，除了有碍观瞻、不成体统，亦对政府运作构成影响。第五波疫情一触即发，倘若爆出“高官群组”，将是莫大讽刺。此次群聚风波，很多事情至今仍不清不楚，多名官员议员皆表示有遵守防疫规定，仅作“短暂”逗留，却无交代具体时间；入境处长就当晚有否用“安心出行”，同样未有明确说法。良政善治要开诚布公，官员诚信非常重要，权力当局要整饬吏治，树立风纪。

13高官送检疫 入境处长再涉事

Omicron变种病毒株流入社区，出现多个“火头”，政府急急收紧防疫措施，昨天起禁晚市堂食、关闭表列处所，能否及时切断传播链，仍是未知之数。众多“火头”中，近日最多人谈论的，是港区全国人大代表洪为民本周一的生日晚宴，一大原因是出席者有很多“达官贵人”。自从周四证实席间有感染者后，短短两天，消息不断更新，综合已知最新资料，宴会约有170人出席，包括正副局长、政助及处长等，至少13名高官出席，比首天所知的10人为多，立法会议员则有20人。卫生防护中心昨天表示，席上再有一名女子初步阳性，其医生丈夫称他们9时半前已坐车离开，与之后才到场的感染者并无交集，防护中心则说，该名女子在会场逗留约两小时，曾除口罩进食，8时许离开后，9时许曾返回现场。

首名感染者与初阳女子提供的资料，设若皆属真确，意味宴会巧合出现了至少两个潜在传播源，涵盖两个不同时段，初阳女子应列作源头未明感染个案，鉴于宴会采自助餐形式，宾客席间穿梭攀谈，照片显示部分人无戴口罩，群组爆发可能性甚高。防护中心发现新感染者，因应新情况，扩大检疫隔离范围，当晚所有与聚者全送竹篙湾检疫，不能说是后知后觉；当然，另一可能性是当局掌握的行踪资料不实，两人其实曾经近距离相遇，初阳女子因此中招。当局必须尽快弄清真相，否则会影响病毒追踪。

特区政府昨晚公布一系列署任安排，“确保日常工作不受影响”，可是战“疫”当前，多名问责官员、处长及专员检疫隔离暂停履行职务，不可能没有影响，聂德权和邱腾华要兼任其他局长，暂时打两份工，容易挂一漏万；新一届立法会下周召开，90名议员，有两成多人要缺席，就算顺利举行，也难言是“好开始”。

高官宴会群聚发生于本周一，当天早上行政长官仍表示暂时不会收紧社交距离，及至翌日当局因为屯门有疑似源头不明个案，颁下晚市堂食禁令。有人批评“只许官员派对群聚、不许百姓晚市堂食”，从时序而论，说法也许存在偏差，可是却明显折射了民怨。此次事件的确转移了公众防疫视线，然而这并非“有心人”刻意引导，而是情况确实离谱，公众观感很差；当局未及早澄清网上一些张冠李戴资讯，诸如特首私人秘书是座上客、旧照当晚宴新相等，更加剧了这场“公关灾难”。

官员有否违纪违规 彻查惩处透明公开

风波曝光后，多名官员议员都说自己当晚“迟到早走”，只曾“短暂逗留”，其间有做好防疫措施，云云，然而所谓“短暂”究竟有多久、是否全程戴口罩、有没有进食等，却不乏含糊其辞的情况。去年恒大豪华饭局风波，入境处长区嘉宏跟保安局副局长与海关关长卷入事件，3人因违反限聚罚款，当局事后表示，3人承认“一时疏忽”，对事件表示歉意，已承担责任并汲取教训，“日后行事将更完备”。此次宴会风波，又有纪律部门首长涉事，区嘉宏再次“榜上有名”。林郑交代事件，曾形容区的个案“复杂”，未能确认行踪，外界关注他有否用“安心出行”。

区嘉宏发表简短声明致歉，强调当晚只曾“短暂到访，并无就座用餐”，未有说清楚有否用“安心出行”。倘若区嘉宏真的只在门外，没有进入餐厅，理论上的确毋须用“安心出行”扫码。由于事关有否违规，当局必须彻查清楚，若有违规证据，必须严肃追究。有指初阳女子丈夫承认，当晚宴会现场太多人，“找不到二维码”，所以没用“安心出行”。当局有必要跟进食肆和宾客有否违反防疫条例。前保安局长叶刘淑仪表示“纪律部队首长去得太多饮宴”，有关问题值得反思检讨。

香港防疫形势严峻，高官必须以身作则，避免出席无关公务的私人聚会，更要严守防疫规定。政府昨晚表示，将调查13名涉事高官出席晚宴的行为有否违反纪律，当局会跟进每名官员抵达及逗留时间、有否使用“安心出行”及佩戴口罩等。此次是整饬吏治树立风纪的机会，特区政府应开诚布公，向中央、向社会详细交代调查结果，若有官员行为失当，表现不符公众期望，必须认真惩处，重者革职贬官，轻者也要申诫扣薪，视乎涉事官员职级高低、具体事态严重程度，以及有否出现诚信问题而定。