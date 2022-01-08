荒天下之大谬的香港特区管治

变种病毒Omicron来势汹汹之际，港区人大代表洪为民周一（3日）举办过百人生日派对，最终因为有派对参与者确诊，而揭发十余名特区政府高层官员曾出席祝贺。当中不但涉及民政事务局局长徐英伟等问责官员，更包括警务处处长萧泽颐、廉政专员白韞六等纪律部队高层，另外更有19名立法会议员为生日派对的与会者。

香港特首林郑月娥于6日傍晚的记者会表示，对于聚会引申出传疫风险令人沮丧，又点名徐英伟的表现尤其令人失望。她虽强调有关官员需要负上个人责任，并表示会严肃跟进，但却未透露所谓的“适当行动”。而事件发展至今，所有曾出席洪为民生日会的人士已被送往竹篙湾检疫中心隔离21日。即使部份官员缺席未必影响政府日常运作，事件显然已令公众哗然，政府管治威信早已荡然无存。

香港已沦为失治之城

相信不少市民至今都仍然历历在目，林郑月娥在不久前先因为机组人员不负责任的行为，召见和严厉训斥国泰高层，并责成国泰方面向市民交代。当时她更说：“当然他们作为高层未必知道每一个员工的行为，但这并不可成为免责的理由，作为机构的主管，等如我是特区之首，我也要为所有事情负责。”然而一众局长、处长及政治助理无视疫情风险，依然故我出席派对，可谓揭示了政府高层“宽己严人”的行为操守。

全港市民正为这波疫情付上庞大代价，按照当局提高警觉，反而负责抗疫前线的民政事务局局长却兴高采烈地出席宴会。不少食肆曾因顾客未有使用“安心出行”遭罚款和停业，但此次事件竟有个别纪律部队首长的应用程式没有相关出入纪录。由此看来，市民似乎更有资格地问道：“为何官员有免责的理由？”

况且国泰一早就表示两位违反防疫规定的机组人员已非员工，可是今日身在隔离营的众位局长，名义上仍是位列抗疫前线的问责局长之一，负责所有社区的强制检测。如果这个政府还有问责制度的话，那它究竟是要问谁的责？难道香港就只值得这样的特区政府领导层？

管治不应只是嘴巴上的说辞

更令我们忧虑的是，这队特区管治团队是否能继续履行管治香港的责任？在事件发生后，有论者表示今次事件都只是因为政治敏感度不足。不过，与其说他们是欠缺政治敏感度，倒不如说特区政府管治一直只是流于嘴巴上的说辞。任何一名政府官员都理应明白社会过去两年已经因为疫情而疲于奔命，无数香港人的生计大受影响，有些人最后选择无奈转行，甚至不少企业已经挨不过去而宣告结业。

整个社会至今尚在砥砺前行、迎难而上，通力合作应对新一波疫情的冲击，十余名特区政府高层官员却无视疫情发展出席派对，不禁令人质疑他们都只是一群毫无理念、管治信仰的上流阶级。古语有云：“修身齐家治国平天下”，他们连自身防疫也做不好，究竟如何有效治理整个特区？