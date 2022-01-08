中国煤炭贸易商冷眼看待印尼出口禁令 因库存高企且需求乏力

来源：路透社

在全球最大的燃料消费和进口国中国，煤炭贸易商们对印尼的煤炭出口禁令不以为意，称公用事业公司已经坐拥大量煤炭库存，而春节假期期间电力需求将会减弱。

中国煤炭运销协会的数据显示，截至1月1日，中国沿海地区主要公用事业公司的煤炭库存约为3,300万吨，比2021年同期增长57%。

与此同时，中国发电厂的日耗煤量目前与去年持平，为220万至230万吨。预计在未来几周，工厂因为期一周的春节假期而关闭，加上北京下令减少排放以确保冬奥会的晴空，耗煤量将会下滑。

“如果没有极端冷空气活动，短期内没有什么别的因素能够提振煤炭需求了，”吉林一位不愿透露姓名的煤炭贸易商表示。

他指出，该地区的公用事业部门完全依赖国内煤矿的长期合同供应，目前不需要从现货市场上采购。

在1月第一周结束时，中国贸易商的平静情绪与全球最大动力煤出口国印尼1月1日震惊四方地宣布出口禁令以避免国内电力短缺形成反差。

在印尼禁令宣布后的第一个交易日，中国动力煤价格跳涨超过6%，但此后回落，因为贸易商和进口商认为由于最近国内产量激增，印尼此举对中国煤炭市场的影响可以忽略不计。中国产量激增是为了应对2021年底的电力紧缺。

国内产量的激增不仅满足了电力公司到2021年底的需求，而且还为发电业者补充了库存，因此他们现在对进口的依赖程度比2021年要低，2021年进口比2020年增加约10%。

多位贸易商称，事实上，在印尼禁令提振价格之前，市场原预期库存偏高和需求减弱等因素将会推动煤炭价格下跌。

僵局

自禁令宣布以来，印尼矿商已经采取行动，通过向国内发电商承诺提供数百万吨的库存，来解决当地库存不足。印尼当局还承诺最早于1月5日重新检视该禁令。

但截至1月7日，出口僵局仍在，导致印尼煤炭港口的船舶拥堵情况恶化，日本等主要进口商的失望情绪日益高涨，日本向雅加达提出了取消禁令的正式要求。

然而，在最大的买家中国，市场参与者更担心一旦印尼煤炭恢复出口，在国内产量仍然很高的情况下，价格可能面临新的下行压力。

东证期货分析师预测，2022年中国的煤炭产能将达到约45.8亿吨，高于2021年的43.3亿吨，其中包括中国政府去年为缓解电力短缺而批准的2.3亿吨的恢复性产能。

“如果国内继续维持高产，很快煤炭供给过剩和价格下跌会几乎成为定局，”北京的一位煤炭交易商说道。