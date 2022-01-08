锤子握在普京手里：俄罗斯决定着哈萨克暴乱结局

作者：杭子牙

哈萨克局势会怎么演变？这个问题的答案不是由努尔苏丹（哈国首都）决定，也不是由华盛顿或北京决定，而是由俄罗斯普京决定。不管西方嘴上承不承认，也不管普京的经济治理能力怎么样，有两点国际社会必须认识到：

第一，原苏联解体的加盟共和国这些区域，基本上还是俄罗斯的势力范围，尽管这些加盟共和国独立后，和中美欧等都建立了外交关系，中美欧也通过各种方式强化了在这些国家的政治或经济存在。但是在地缘政治与集体安全上，他们中的多数还是认俄罗斯作区域“老大”，俄罗斯对这些区域国家的影响，搞一带一路的中国替代不了，逆历史潮流而动搞泛突厥主义的土耳其替代不了，三十年来一直虎视眈眈的欧美也替代不了。

苏联解体后，尽管美欧和俄罗斯就这些国家展开了激烈争夺，趁混乱骗得叶利钦（Boris Yeltsin）信任拉一些波罗的海国家加入了北约，还造成一些前加盟共和国（如乌克兰）在俄罗斯与西方之间摇摆，但是从西方在乌克兰、南奥塞梯等问题上口惠而实不至的态度就可以看得出来，他们其实还是认同俄罗斯对这些区域的实质控制的。而俄罗斯自身也决不会轻易放弃其在区域的领导地位，不会允许乌克兰之外的另一个国家又发生动荡，影响到自身利益，甚至使动荡传导到俄罗斯国内。

所以，哈萨克因为内部政治独裁与经济腐败引起的骚乱，不仅哈萨克政府不乐意看到，俄罗斯也不会允许其蔓延。再加上美西方在哈萨克缺少抓手，想干涉使不上劲，只要俄罗斯与哈萨克政府就是否镇压达成一致，形成合力，事态应该会很快平息。

第二，不可忽视的普京角色。普京这个人敢想敢干，该出手时绝不犹豫，不仅敢于进行国际斗争，而且善于进行国际斗争。面临这些年迅速恶化的国际局势，中国执政党与政府总是在国内宣传鼓励说，在重大风险、强大对手面前想过太平日子、不想斗争是不切实际的，必须要敢于斗争。唯有主动迎战、坚决斗争才有生路出路，才能赢得尊严、求得发展，逃避退缩、妥协退让只会招致失败和屈辱，只能是死路一条。中国古典兵法《孙子兵法》也说“善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。”但是在现代国际政治中，真正领会到这些话的精髓，并将之落到实际斗争行动，且在维护与拓展国家利益中取得斗争成效的，却是俄罗斯人，是普京。

从经济看，普京的国家治理能力确实存在短板，俄罗斯经济这些年不仅没有起色，反而还不断萎缩（好在俄罗斯地大人少，靠卖石油和军火就能养活，老百姓不至于吃土），但是在国际政治层面，以如此孱弱的经济底层，俄罗斯不仅没有陷入混乱，反而在叙利亚、乌克兰、南奥塞梯等地接连出手，在逆境中为俄罗斯开疆拓土，而且还在中印冲突中扮演了美国都扮演不了的调停人角色，在成功捍卫与拓展国家安全边疆后又藏身于最激烈的中美冲突之后，逼美国从特朗普与拜登连续两任总统主动示好希望调整美俄关系，我们从中就可以看到普京的政治手腕有多厉害。

从普京这个人的性格和以往处理类似问题的经验来说，在国际与区域政治冲突中，如果有出手维护俄罗斯国家安全与利益的必要，包括动用军事手段，他决不会有丝毫犹豫。

这次哈萨克骚乱就是这样，骚乱在之前一天刚呈失控态势，由俄罗斯主导的集安组织秘书处就披露称，俄罗斯空军的数架军用运输机已经于1月6日在向哈萨克投送了集体维和部队的俄罗斯分队，而且这些部队一到就被迅速投放到骚乱一线，这是何等的反应速度。

小国寡民的悲哀就在于，命运从来无法真正掌握到自己手里，不管其诉求正义与否，这是一个现实问题而非价值问题。哈萨克民众的骚乱诉求有正当成分，比如纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbaev）的长期独裁统治与政治腐败，经济民生又搞不上去等，但是这些诉求在冰冷的现实政治面前苍白无力，只要俄罗斯出手为哈萨克政府背书，这场骚乱就很难持续，尽管哈萨克政治在骚乱后可能会做出某些改变，但就其整体局势而言，很难被示威者颠覆。