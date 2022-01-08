凤梨释迦石斑大不同 大陆精准打击奏功

来源：台湾联合报

作者：张竞

继凤梨与释迦后，大陆再度发布通报，禁止台湾特定养殖业者所提供石斑活鱼对大陆出口。据新华社报道，大陆海关总署动植司、综合司、监管司等单位，针对台湾出口至大陆地区活鱼检验与检疫发布警示通报，但在通报中直接点名王志义养殖场和戴兆鐘养殖场两名台湾地区养殖业者，自2021年12月30日起，暂停受理其报关申请。

相对于绿营政府应对台湾凤梨与释迦被大陆海关禁止进口，采取强硬回应姿态，提出预算补偿农民损失，还刻意运用政治运动手法，鼓动社会风潮导引敌意对抗；但此次却是异常低调，并且还极端顺从合作，积极配合大陆官方开始进行调查处理。

尤有甚者是台湾陆委会当晚立即低姿态回应，台方防检局业已在去年12月27日接获大陆海关总署已于去年12月27日通报，指出厦门海关在通过查验时，检出台湾对大陆出口活体石斑鱼含有禁用药，并依据药检结果显示超标，因此针对被检出禁用药物之特定业者，请台方业管机关暂停对大陆输出作业，并请台方配合进行调查及提供回复。

最后陆委会提出结论，认定大陆官方是在通报陆委会后，12月30日再于官方网页发布警示通报，尙符合一般防检疫做法及惯例。因此不论是地方政府抑或是中央主管机关渔业署，都相当积极进行现场调查，对大陆指称涉案养殖业者相关设施进行抽验，同时更主动查察范围扩大至活体鱼搬运业者，显然应对大陆态度是与以往大不相同。

从此种差异观察，难道是绿营执政高层对应大陆基本立场有所调整吗？其实不然，而是因为北京应对台湾在执法上更具技巧所致，讲得更清楚些，就是在打击不法或是违规上，精准程度确实是有所改善所致。特别是针对特定违规者进行精准打击，对比全面禁止来说，就算只是宣布暂停进口，总是会有殃及池鱼可能性，此种在打击违规过程中，无端遭殃之台湾农民与商家，自然会感到愤愤不平，自然就会让绿营见猎心喜，获得挑拨离间政治操作空间。

由于本次大陆是直接点名特定业者，冤有头债有主只针对违规对象，没有任何其他同类业者被冤枉拖累，因此就算是绿营农政首长想要趁机大做文章，亦很难获得著力空间，就算要发动政治运动挑起社会反弹，其实更是难以产生足够气势。特别是当中国大陆手中握有通报特定业者底牌，又刻意缩小打击面，很审慎地避免滥杀无辜后，更让此处农政首长找不到政治操作把柄，所以才会调整应对处理基本方针。

回顾当初凤梨与释迦被检出带有害虫，大陆亦曾经通报过台湾农政单位，但为何当时未曾积极针对特定业者追查，非要拖到大陆决心全面禁止进口，才要隔海叫阵展开口水战，究竟是当时大陆未曾通报特定违规业者名单，抑或是已经通报但此岸农政单位不愿配合追查，到现在其实还是个谜团。但是不论如何两岸办事，能够有商有量相互配合，总比样样搞到政治掛帅，以“逢中必反”当作处理争议基调好得多。

就目前调查状况显示，已经有业者喊冤，声称是资料被不肖海关官员与出口业者联手盗用，讲起来真是让人难堪。此事若是后续被证实，大陆方面只会觉得台湾对大陆出口相关业管机关，不但在专业上能力不足会被欺骗，日后在对岸台湾农产品商誉，必然会被品质管制与验关检疫作业水准低劣所影响。

在此必须呼吁政府，本案务必认真追查，事先有所疏漏已经是相当难看，要是真有伪造文书报验通关情事，务必绳之以法。透过公正无私执法，方能挽回台湾农产品在对岸消费者之信心。吾人必须牢记，个别不肖业者犯错，吾人或许还能有话说，但若是官僚体制怠惰，整个检验把关文件查证作业不牢靠，那就会被对岸嘲弄到不可想像地步！

（作者为台湾中华战略学会研究员）