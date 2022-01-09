美经济与疫情走势深度捆绑

来源：环球时报

作者：宋国友

美国经济2021年总体上高开低走，经济增速差强人意，但低于预期。根据美国商务部6日的统计报告，美国出口减缓，贸易逆差几乎创下历史新高。尤其是2021年美国对华贸易逆差也有大幅增长。2022年美国经济走势如何，引发全球关注。笔者认为，大致上，今年美国经济走势有三个有利、三个不利和三个不确定因素。

在有利因素方面，一是经济周期总体有利。受疫情冲击，美国经济于2020年2月进入衰退，理论上应在2021年走出较为强劲的复苏态势，由于新冠疫情不断反复和供应链难以保证等问题，却制约了经济发展。尽管受到干扰，但总体上美国经济处于较为有利的周期之内，仍属于经济衰退后的复苏阶段。

二是政策面总体有利。拜登政府2021年所通过的1.9万亿美元（2万5800亿新元）的“经济救助计划”和1.2万亿美元的“基础设施投资和就业计划”这两大经济刺激法案，均在今年进入全面实施阶段。两者共推，有助于美国经济享受政策红利。如果今年晚些时候美国国会能通过“重建更美好未来”法案，那将会为美国经济复苏提供约1.8万亿美元的新资金支持。

三是债务压力相对缓解。美国联邦债务规模总量庞大，但从边际增长看，出现了缓解态势。从阶段性来看，美国联邦债务规模稳中有降，2021年第三季度比第二季度减少约1000亿美元。从占比来看，联邦债务占GDP比重已从2020年年中高峰时期的135.9%，下降至2021年第三季度的122.5%。债务压力有利变化使得市场担忧有所减轻，也带来政府和企业信心增强。

尽管面临三大有利因素，但同时美国经济也面临三大不利因素。

首先，经济结构调整不利。美国经济结构问题早在金融危机时期就已暴露，但迄今不仅仍未改善，反而有加剧趋势。在贸易结构方面，美国2021年创下历史最高的贸易逆差纪录。在债务结构方面，为应对疫情，美国联邦债务规模总量持续攀升，形成长期压力。在产业结构方面，美国制造业回流效果有限，制造业占美国经济比重未出现显著回调。

其次，冠病疫情防控一直难以见效。美国经济近期饱受疫情反复之苦。目前，德尔塔毒株叠加奥密克戎毒株，这两大冠病病毒变种给美国经济形成了新的威胁。近来美国单日新增感染病例数突破百万，创下疫情暴发以来历史新高。如此庞大的感染人数，将会带来劳动力供应短缺、供应链中断等一系列负面影响。

再次，量化宽松政策退出带来制约。金融危机后美国逐渐退出量化宽松的原因在于美国经济实现了复苏，不再需要货币政策支撑。但此次美联储提前退出量化宽松货币政策，并不是因为经济增长进入了正常轨道，不需要货币政策支持，而是因为日益严峻的通货膨胀带来的压力。为了抑制通胀，美联储不得不采取紧缩货币政策，这是不得已而为之。对美国经济增长而言，这种退出是不成熟的，也是负面的。

除了上述三大有利因素和三大不利因素之外，美国经济还面临三大不确定性。

其一，通货膨胀走势不确定。通货膨胀是美国经济当前面临的最大挑战。尽管拜登政府已制定相应政策试图抑制通胀，但这些政策哪怕针对性强，但落地生效也需要时间。不管怎样，第一季度高通胀仍将存在。至于何时平复，难以确定。

其二，美国政治形势不确定。今年是美国中期选举年，在两党国会席位如此接近的情况下，政治斗争会异常激烈。而美国经济运行遭遇的政治干扰，相应也将会增加。

其三，中美竞争态势不确定。中美两国经济总量日益接近，美国经济也越来越受到中国因素影响。拜登政府如果更多从对华战略竞争角度考虑，把对华经贸关系政治化、安全化，将会造成中美经贸关系乃至全球经济秩序的紊乱及动荡，不利于创造稳定的国际经济环境。但如果拜登政府能够从市场逻辑出发，对华经贸政策回归总体理性、克制，将有利于其经济增长。

美国经济今年虽然有一定机遇，但也面临严重挑战。其中最为关键的是，美国能否有效控制疫情。疫情如果持续反复甚至恶化，将会带来重大威胁，美国经济发展就面临疫情所造成的增长“天花板”，难以突破。在这个意义上，美国经济已经和疫情走势深度捆绑，这也是拜登政府所面临的最大难题。