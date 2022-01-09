两只刷屏的“老虎”，一个强烈的信号

来源：中国新闻网

作者：阚枫

2022年的新年“打虎”比去年来的更早，也更猛一些。

“西藏自治区政府副主席张永泽接受中央纪委国家监委审查调查”，“中国人寿保险(集团)公司党委书记、董事长王滨接受中央纪委国家监委审查调查”。8日，当“首虎”正在刷屏时，“二虎”又抢了热搜。一天两条中管干部被查的重磅消息，颇受舆论关注。

新年“首虎”来自西藏

近年来，新年反腐的“首虎”都是媒体抢发的焦点新闻，这一方面折射了公众对党风廉政话题的高关注度，一方面也蕴含着全社会对于反腐高压不减的期待。

2022年的“首虎”来自西藏。8日上午，西藏自治区政府副主席张永泽被查的消息公布后不久，张永泽在西藏自治区政府官网“领导之窗”上的照片和简历就被撤下。

这位1969年出生的副省级干部，在就任西藏自治区政府副主席之前，曾长期在西藏自治区环保局(厅)工作，2012年4月，张永泽调到山南工作，曾任地委副书记、行署专员，地委书记。2016年山南撤地设市后，他任山南市首任市委书记。2017年5月，48岁的张永泽晋升为自治区政府副主席，当时，他是政府班子中最年轻的副主席。

张永泽是工学博士、研究员，水利专业科班出身的他，大学毕业后曾在中国环境科学研究院工作，1998年6月赴西藏自治区环保局任职。

一个月前的12月8日，西藏自治区生态环境厅官网发布了一则有关张永泽的消息：当月2日，张永泽在该单位宣讲十九届六中全会和自治区第十次党代会精神。

这次会上，张永泽提到，坚持对党忠诚的政治本色，厚植人民至上的为民情怀，践行埋头苦干的使命要求，增强自我革命的坚定决心，努力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境保护铁军。

一个月后，张永泽被查。

新年第二“虎”是一位央企掌门

三年多前，王滨出任中国人寿党委书记、董事长时，他已年近60岁。出生在哈尔滨的他，仕途起步于黑龙江，履历涉及地方政府机关、央行、农发行、交通银行、中国太平保险集团等多个领域。2018年9月，他从中国太平调任中国人寿。

去年6月，王滨曾在学习时报发表题为《辩证处理五个关系 全面提升监督质效》的署名文章，主题是谈做好国企监督。

文章称，着力加强对各级领导干部特别是“一把手”，以及权力集中、资金密集、资源富集的重点部门和关键岗位干部的监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，通过抓好“关键少数”带动“绝大多数”。

四个月后，10月上旬，中央第十一巡视组进驻中国人寿开展为期两个月的巡视工作，“主要受理反映中国人寿集团党委领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部问题的来信来电来访”。

王滨在当时的巡视动员会上表态，要压实政治责任，全力支持配合中央巡视组工作。

1月8日，王滨被查消息公布的当天，中国人寿集团党委召开会议，表态坚决拥护中央对王滨进行审查调查的决定。会议强调，各级领导班子和领导干部，特别是“一把手”要以案为戒，知敬畏、存戒惧、守底线，抓好班子、带好队伍，从严管好自己、管好家属，自觉接受监督，时刻自重自省自警自励、慎独慎微慎始慎终。

一个强烈的信号：严的主基调必将始终如一

开年打掉两“虎”，8日，不少网友在两则官员被查消息下留言：“字越少，事越大”。

当天，在接连更新了两条重磅“打虎”信息后，中央纪委国家监委网站刊发了一则评论文章。

文章称，两名中管干部接受审查调查的信息，再次释放了全面从严治党永远在路上，把严的主基调长期坚持下去，党风廉政建设和反腐败斗争一刻不停的强烈信号。腐蚀和反腐蚀斗争长期存在，反腐败没有选择，必须知难而进。

这则评论还透露了一组重要数据：从2012年12月到2021年6月，纪检监察机关共立案审查调查省部级以上领导干部393人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17.4万余人、乡科级干部63.1万人。

下一步，中国的反腐怎么走？去年12月6日召开的中央政治局会议已经释放出强烈信号：坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效。

再过几天，十九届中央纪委六次全会将召开，公众将更清晰地看到中国将反腐进行到底的决心和意志。