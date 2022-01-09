台立委补选新仇旧恨 选战像江湖

来源：联合新闻网“新闻眼”

作者：林政忠、陈秋云、洪敬浤

2013年立委补选，蓝绿激战，前立委颜清标形容是“五个大人打一个小孩”；今天的台中第二选举区立委补选，民进党再进击，宛如“五个巨人打一个小孩”。当年胜出的颜宽恒以不到一个百分点、千余票决胜负，如今情势更险峻，形同颜家政治命脉殊死战。

“标哥是拼老命在战。”地方操盘人士一语道破，选前三天，颜清标气急攻心住院急诊，数十年的喝花酒、炒地皮、黑道分子等争议全炸开，新仇旧恨要在这次补选一次了结，“不只是选战，更像江湖”。

颜家就像台中海线的大钉子户，加上镇澜宫光环，每次民进党喊出“决战中台湾”，就要面临“颜家的考验”。每次妈祖起驾，颜清标都给足朝野面子，但每次选举，蓝绿又变成楚河汉界。

民进党派出犀利的前立委林静仪，具备女性、医师专业特质，一刀切割颜家草莽本质，府院党大军出笼，加上空军狂轰，民进党要扳倒的不只是颜家，还要刨掉地方传统势力的盘根错节，为年底选战铲除路障，颜家的对手不只是林静仪。

颜宽恒九年前“代父出征”，当时颜清标因案将入狱服刑，颜家摔落谷底，靠派系实力，颜宽恒以1138票、低于一个百分点惨胜。这股势力随台中县市合并、人口结构改变，颜家中二板块逐渐松动。

中二选区的沙鹿、乌日，10年来人口增加上万人，以年轻人居多，住在社区大楼，成为传统派系动员不到的死角，却是绿营成长的养分。

综观历次选举，颜家在大本营沙鹿可拿下六成铁票，近两次立委选举，得票却消失两个百分点，乌日向来绿略大于蓝，颜家在乌日少输为赢，必须在沙鹿大赢补票。颜宽恒这次补选推出数十场亲子活动，在龙井与台中市长卢秀燕同台时，因为穿错“老虎装”被取笑，看似与选举无关，却是颜家接触“台中新住民”策略。

另一个关键选区是退休公教居多的雾峰，外传颜清标多次亲到雾峰固桩，近两届立委选举，颜宽恒上届在雾峰赢五百多票，本届在雾峰输给对手陈柏惟1400票，雾峰部分地区的农会经营已有“绿化”趋势，雾峰不再是蓝营铁票区，绿营更喊出“得雾峰，颜家败”。

蓝营长期在农会、水利会的优势也被颠覆，水利会改官派后被绿营刨根，农会系统有蓝也有绿，加上单一选区补选，全国检警调紧盯，派系“传统选举手法”难以施展，成为颜家的劣势，绿营的优势。

蔡总统、副总统赖清德多次站台力挺林静仪，相较之下，卢秀燕仅四度与颜宽恒同台，最后两人虽在选前之夜同场大拥抱，但选民各有感受。

府、院、党、媒体、网军犹如“五大巨人”联手空炸，颜家地面部队能否再次挺住，今天将一决胜负。