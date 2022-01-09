“洪门宴”竟牵动特首战？拆解洪为民何来强劲号召力

来源：香港01

作者：沙半山

冠病变种病毒奥密克戎肆虐香港，全城收紧防疫措施之际，爆出涉及逾180人的“洪为民生日派对”群组，触发新一场政治风波。

这场“洪门宴”引起社会哗然，正因出席者包括众多达官贵人，问责局长、立法会议员、纪律部队首长，甚至最不应该交际应酬的廉政专员也牵涉其中，不少市民对“寿星公”洪为民并不熟悉，好奇他为何有庞大号召力。

事实上，身为港区人大代表、前海管理局香港事务首席联络官的洪为民，在政圈打滚多年，人脉甚广，有建制中人就指，不少出席者均为选委会界别议员，而且是新丁，相信出席为了向身兼选委的洪为民“谢票”。有资深建制派形容，经历香港国安法、完善选举制度后，香港权力重心北移，而洪为民与中国大陆关系密切，某程度是其中一名代表人物，不少政界人物“畀面”（给面子）出席派对。

赴会议员集中选委界

身兼多职的洪为民是选委会当然选委，有份在上月立法会选举中，选出40名选委会界别议员。出席洪为民生日派对的20名议员中，正有17名是选委界议员，甚至连败选的两名科大高层也有现身。有建制派就指，众多选委界议员出席洪为民生日派对，除了贺寿，也有不少希望借机会向洪为民“谢票”，打好关系。新民党有三人出席生日会，主席叶刘淑仪也称选委界议员出席或为了“谢票”，“选举完要多谢吓”。

此外，洪为民大陆背景深厚，也是晚宴获群星拱照的原因之一。有资深建制派向沙半山表示，自从国安法、选举制度改革后，香港政治环境已翻天覆地，形容是“权力中心北移”，立法会有40席“国家队”代表，不少具大陆背景新人“一路向北”，得以晋身立法会。该人指，洪为民长期负责前海事务，与大陆关系密切，某程度上成为“新权力”代表人物，故不少政界人士均“畀面”出席派对，但直言有关现象不太健康。

洪为民在政圈打滚多年，曾任香港菁英会主席、互联网专业协会会长，也是现任华人大数据学会执行主席，因此在创新科技界甚具网络，创科局副局长钟伟强和政治助理张曼莉昨日就称是出席“业界活动”。

有认识洪为民多年的政圈人士说，以洪为民多年以来累积的人脉，有逾百人出席其生日派对绝不出奇，有人到场纯粹向朋友道贺，也不排除有政治成份，但观乎各人反应，即使受牵连坐疫监也没有责怪洪为民，只出声明承认敏感度不足。有建制派就话，“洪门宴”证明了洪为民在政圈的号召力什强，戏言“会唔会有机会选特首？”

传林郑震怒 忧影响连任行情

“洪门宴”引起的政治余波未完，有接近政府消息人士透露，特首林郑月娥得知这次事件后“嬲到震”（震怒），因事件直接损害特首政府管治威信，也打击了政府防疫工作，特别是抗疫主要官员、民政事务局局长徐英伟。此外，该人称林郑也担心事件会影响其连任行情，正如她曾称，作为特区之首，她要为所有事情负责，相信没有人希望跟国泰一样，背负“管理不善”的罪名。