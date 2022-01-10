五国联合声明 大国共治新时代

《旺报》社评

中、俄、美、英、法五个联合国常任理事国，也是核武大国，经过数月协商后发布《联合声明》，强调核战争打不赢也打不得，避免核武器国家间爆发战争和减少战略风险是5国的首要责任。 《联合声明》虽然不具约束力，但历史也许将记载，2021年人类除了经历冠病疫情肆虐外，也可能和世界大战擦身而过。

管控核武避免战争

美国《华盛顿邮报》副总编辑伍华德与政治记者柯斯塔合写的《危急关头》一书独家揭露：在特朗普总统任期尾声，美国最高军事将领米利为避免特朗普失控攻打中国，曾两度密电解放军，还紧盯核武的状态。

2021年确实风云诡谲，10月初美军和英军共三艘航空母舰，与17艘来自日本、加拿大、纽西兰、荷兰海军的军舰，先后在冲绳海域与菲律宾海进行六国联合军演。解放军也出动超过150架次战斗机、反潜机等各型军机组成的机队，出海到台湾防空识别区西南角。不久又传出美国核子潜舰康乃狄克号在南海执行任务时，撞上不明物体。去年6月，俄罗斯为了驱逐在克里米亚海域出没的英国军舰不惜开火。年底俄罗斯在与乌克兰边界陈兵10余万，战争有一触即发的可能。

整个来说，2021年中、美、俄三大国未必真的想一战，但都在进行战争边缘的施压与试探。既然经过高手过招，隔空比画一番后，已略知对方虚实与意图，就可以坐下来画分天下。五核武大国以联合国五个常任理事国名义发表共同声明，是在提醒其他国家，这五个拥有联合国否决权特权及核武大棒的国家，有决心扮演21世纪国际秩序靠山的角色。

《联合声明》选择在联合国五年一度的《不扩散核武器条约》审议大会前签署，是有其宣示意义的，表示五国对于核不扩散的合作决心。中国外交部副部长马朝旭介绍《联合声明》的重要意义就表示，五国理应以《联合声明》为新的起点，增进互信，加强协作，为建设持久和平、普遍安全的世界发挥积极作用。

《不扩散核武器条约》签署于1968年，是无核国家与五大核武器国家之间的一项协议，有190多国签署，旨在防止核武器扩散，承认五国“合法”拥有核武的地位。其他三个拥有核武国家──印度、巴基斯坦和以色列迄今一直拒绝签署该条约，而另一个实际拥核国的朝鲜更是谴责该条约。该条约本来定于本月审议，但由于Omicron（奥密克戎）变种病毒疫情等因素被推迟举行。

为美国退位作准备

五国《联合声明》之所以能够成功，背后与中、俄两国在核武器投射能力的进步有很大的关系，迫使美国愿意在核武的发展、应用与管制上进行大国合作。美国对于重返与《伊朗核协议》谈判也有其需要，特别是拜登最近内政外交一无所获，亟需一项外交成就来拯救自己低迷的民调与民主党不振的选情。所以《伊朗核协议》将是此项声明的试金石。

事实上，伊朗也希望尽快解决被制裁的困境。伊朗的经济形势非常困难，如果伊朗没有达成协议，将面临强烈的内部反应，可能会有社会起义的出现。伊朗不但在国际上将受谴责与更大的压力，对周边什叶派的影响力也正在衰退。五国声明将对伊朗产生重大压力，做出一定的让步，让美国重回谈判桌。这个压力不仅会出现在伊朗，也可能出现在朝鲜。所以朝鲜最近也有动作。据朝中社6日报道，朝鲜国防科学院5日进行高超音速导弹试射。

表面上，美中、美俄之间剑拔弩张，势同水火，但事实上，全球治理方面还是有许多合作空间，可以互相投桃报李、利益交换。如果拥核大国真心愿意处理核武的使用扩散问题，至少是一种和平的迹象。

二战结束后，美、苏两大核武国家克制核武使用，避免全面性、毁灭性的冲突，虽然有大大小小的代理人战争，至少维系了近50年的冷战和平。未来国际秩序可能会因为这项声明重新回到二战结束创建联合国的大国共治的精神，为美国步下唯一超强后的世界格局预作准备，台湾深处中国大陆-美国交锋最前线，更要精准掌握情势变化，妥为因应。