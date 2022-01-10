好牌打烂 朱立伦还能统御吗

来源：中时新闻网

作者：何振盛

中二选区补选与北市罢昶票决结果双双出炉，民进党再度全胜，国民党仍是全盘皆墨。紧随公投之后的接连失败，无疑对于蓝营领导威信与整体士气造成重大打击。

原本这两场激烈对决就是年底地方大选蓝绿动员能力与致胜方略的试金石，对于蓝营而言，这是四大公投挫败后重拾信心的时刻，也是删Q成功后操刀必割的熟果；对于绿营来讲，希望延续公投逆转胜的气势乘胜追击，并为2022、2024大选树立指标、引领风向，因此蓝绿双方都有输不起的压力。

如今事实已然呈现，绿营能否在花车效应下，在年底大选中获得更丰盛的战果，而蓝营面对残酷的重挫，能否在年底翻转不利的情势，都值得后续观察。

此次试点对决，蓝绿双方在不同考量下拟定差异颇大的对策，结果证明治国无方的民进党仍是选战中技高一筹的佼佼者。在中二选区补选部分，看似天龙对地虎的格局，实则是力量悬殊的不对称战争，空降的天龙不仅带来众多站台扫街的天将天兵，绿营层峰还放任严峻的疫情不管，集结一切府院党的资源，运用司法检调与网军绿媒对颜家施行绵密、毁灭性的地毯式空袭，以大炮打小鸟之姿，欲去之而后快。

反观蓝营在小虾米对抗大鲸鱼的百般无奈下，面对敌营负面人设的无情抹黑，只能依靠候选人在地长期服务的口碑与组织人脉，稳扎稳打地坚守阵脚，以期强化心防，巩固票源。为了避免选情炒热，激化蓝绿对决态势的升高，而使南北漂年轻族群返乡投票造成不利，蓝营在选战策略上采取低调化、在地化的冷处理方式，因而形成蓝绿阵营一冷一热的反差对照。然而事与愿违，随着绿营强打颜家违建与中捷设站等议题，选情快速白热化，不仅投票率冲到史上最高的五成五，也让年轻人不顾期中考而返乡投票，终至造成颜宽恒以7000多票落败。

至于林昶佐罢免案部分，尽管成败与否对于年底大选的整体影响相对有限，但对于蓝营在台北市可预期的母鸡效应，以及民众党行将攻城掠地的强势作为，绿营倘若保昶成功，至少在台北市的议员席次上会产生打预防针的效果，而不至于造成太大的负面影响。

包括蔡总统在内的绿营公职人员从不间断地为墨绿的林昶佐加持，其间的道理不言而喻。然而，令人不解的是，中正、万华区泛蓝支持者比例为45%，泛绿支持者比例为31%，选民结构为蓝以14%远大于绿，蓝营竟也采取消极低调的策略，任由争议颇多的无党籍市议员钟小平领头推动罢免。整个罢免案从连署到投票不仅有气无力，还纷扰不停，明显失焦。

在同处温暖的好天气下，北、中却是两样情，台北投票踊跃度冷到不行，投票率竟只有四成二，多数蓝营支持者连移步投票所都懒，使得同意票超过不同意票达1万1000多票，却以近4000票未达通过门槛，再度重演将一手好牌打烂的剧码。

年底大选已进入紧锣密鼓的阶段，蓝营连输两场战役，上下士气消沉，面对即将登场的大会战，蓝营主帅还有反败为胜的统御能力吗？所谓识时务者为俊杰，知进退者为英雄，主其事者当初既敢于承担，现在也当敢于放下，为党为台都该有“成功不必在我，让贤才能图存”的胸怀啊！