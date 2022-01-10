战略不明 国民党危机才刚开始

来源：联合新闻网“新闻眼”

作者：李光仪

四大公投后，台中市第二选区补选和台北市第五选区罢免案，国民党再度遭遇双败。总结自去年朱立伦接任国民党主席，只赢了一场小的“删Q”之战；接下来的两场战役，连续败北。国民党连战连败的主因，还是在于自身战略设定不明、战术执行荒腔走板。展望接下来的2022年九合一选战，和2024年总统、立委选战，国民党的下一波危机，恐怕才刚刚开始。

四大公投是民进党操作政党对决到极致的一次大战，结果四大公投全盘皆墨，反对票皆多于同意票。于是，国民党更换战略方针，对接下来的补选、罢免采取避免政党对决的战略。

国民党避免政党对决，但民进党仍用直球对决，演变的结果，就是国民党对于这两战显现了相当的消极程度，台中市长卢秀燕到选前之夜，才为颜宽恒背书表示支持。反观民进党却是倾巢而出，不惜动用行政资源，将颜家彻底妖魔化，颜家对抗整个民进党。

综观过去几场罢免、补选和公投大战，国民党搞错了一个最关键的问题，每场罢免或补选、公投，都有其个别情况的特殊。胜负之间，就国民党而言，最大的变数，反而不是决定政党对决与否，而是在战术执行方面，与设定的战略是脱钩的。

公投之败，国民党认为是操作政党对决过度，但在国民党拥有最多资源的县市长层级，却是一个大断层。两大最有实力的诸侯新北市长侯友宜、卢秀燕，对国民党主张，不是站在对立面，就是置之不理，国民党不齐心，才是关键。

这次补选、罢免战，国民党主张避免政党对决，变成诉求尊重在地意见。诉诸在地选择，不失为一种选择，但这绝非意味国民党应该对补选和罢免之战，袖手旁观，或切割处理。补选之战，国民党几乎全部交给颜家，自甘于变成侧翼和第二线作战，面对民进党的滥用行政资源追杀，国民党缺乏强有力的反击。消长之间，就是补选、罢免被双杀。

这次补选的失利，如果能给国民党和所有诸侯一些警惕，那还算是有正面作用；如果是让国民党更加惧敌如虎，实力派人物更独慎其身，党主席朱立伦更只把自己关在小圈圈里决策，那国民党的更大危机，才刚刚开始。