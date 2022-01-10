美离岸平衡术在欧亚大陆玩得转吗

来源：环球时报

作者：王帆

俄罗斯分别与美国及北约举行的三场安全对话于9日开始陆续展开。而在对话开始之前，俄罗斯副外长里亚布科夫亮出了鲜明的态度，“俄罗斯排除在涉及乌克兰和欧洲的安全对话中，对美国做出任何让步”。现在，球被踢到美国和北约这一边。

俄罗斯与美国及北约的对话，核心议题还是北约是否东扩。双方在这个问题上各执一词。北约领导人说北约从未承诺过不东扩。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，根据《赫尔辛基最后文件》《巴黎宪章》等一系列文件，各国均有权自主决定自身命运。俄罗斯则表示有确凿证据证明北约在冷战即将结束时对此曾有明确表态。欧盟、北约以及美国对俄罗斯的主张纷纷表示反对，认为完全不符合实际。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利称，俄提议“不可接受”，这“纯粹是俄罗斯一厢情愿的议程”。

对于俄罗斯而言，当前北约东扩的代表性动作就是乌克兰加入北约。乌克兰如果加入北约，即等于纳入到以美国为首的军事部署体系。美国因此可以在乌克兰等任何北约成员国境内，部署包括战略导弹在内的进攻性武器。这将令俄罗斯面临更为严峻的安全局势。普京此前已警告，如果美国和北约在乌克兰部署导弹系统，导弹打到俄罗斯的时间就会缩短到几分钟，这是俄无法接受的。

乌克兰加入北约理论上有两种可能：一是事实上加入，即名义上并非北约成员，但却有成员之实。形成所谓以军售、军演为主的准盟友形态，这种可能性很高。二是从程序上真正加入，但这种方式的可能性目前看较小。

从战略角度看，美国的目的绝不只是乌克兰，华盛顿如此关注乌克兰事务是有特殊考虑的。美国的地缘政治目标是把乌克兰变成一个始终得不到解决的“难题”，或者说变成大国较量的一个角斗场。而要保持这个“难题”的存在，美国就绝不能让俄罗斯“吞并”乌克兰。因为如果乌克兰倒向俄罗斯，美国就会失去牵制俄罗斯和影响地区局势的重要抓手。美国深知乌克兰在地缘战略上对俄的重要性，这是莫斯科在西部最为重要的安全关切之一。

另一方面，阻止俄罗斯采取军事行动也是美国和北约的当务之急，在保持地区局势紧张的同时又不能让关系彻底崩断从而发生战争。因为，美国现在已无力陷入大规模战争，更何况对手又是核大国俄罗斯。所以按照美方的说法，“如果俄罗斯入侵乌克兰”就将对俄启动全面经济制裁，尤其切断俄罗斯与SWIFT全球银行结算系统的连接。伊朗因为美国采取这一制裁，对外贸易几乎中断，经济遭受重创，直到现在都没有恢复。通过这一警告，美国更多想展示自己的决心，不会听任俄重演2014年对克里米亚的冒险行动。

然而，在莫斯科看来，解决乌克兰问题已不再只是俄乌两国间的博弈。普京希望得到“有约束力的保证，即阻止北约东扩和在俄罗斯的邻国部署进攻性（导弹）系统”。俄要叫停或逼停北约继续东扩也是无奈之举，眼下他们只是提出合理建议，而且是要回以前北约已承诺的东西。俄方的建议旨在建立一个新的安排体系，并在法律上将其正式化，该体系基于安全不可分割的原则，拒绝获得军事优势的企图。俄外长拉夫罗夫总结道：“我们不会让倡议在无休止的讨论中 ‘陷入困境’。如果在合理的时间内没有建设性的回应，西方继续其侵略路线，俄罗斯将被迫采取一切必要措施，以确保战略平衡，消除对我们安全的不可接受的威胁。”

基于各自立场，美俄之间确实是剑拔弩张的。有人形容说拜登和普京正在打扑克牌，但桌子上有一把上了膛的枪。美俄双方都在使用混和战略与对方博弈，直接进行军事冲突的可能性很小，甚至由代理方采取军事冲突的可能性也不大。美国利用乌克兰问题要达到几个目的：其一，大搞战争边缘政策。美国会把战争风险的戏码上演得十分逼真，从而制造战争恐慌。其二，让乌克兰充当制衡俄罗斯的“马前卒”。美国名义上帮助乌克兰，实际上是让乌克兰为美国服务。其三，形成欧盟与俄罗斯的相互制衡局面，美国可以扮演主导或控制危机的角色。制造俄罗斯周边北约盟友的“集体紧张”，迫使它们深化对美国的安全依赖，以抑制欧洲战略自主的追求。四是，借乌克兰问题威慑俄罗斯，增加美在与俄“战略稳定对话”中的筹码。

为了应对美国打“乌克兰牌”，普京手中有两张牌。一张是军事介入乌克兰事务，但这更象是俄应对美国“战争边缘”政策的反应；另一张则是军事介入太平洋，制衡美国的“印太战略”。俄罗斯近期在这方面采取了一些真正的军事步骤，也确实令美国感到紧张，比如俄太平洋舰队战略核潜艇及大型战舰在夏威夷附近举行大规模演习。

美国当前希望把俄罗斯的主要注意力拴在西线，而使俄不能东顾。这样才能保证美国“印太战略”的有效实施，使美国的两大联盟体系连成线、形成片。然而，有一点可以肯定，美国现在是最无可能直接对外用兵进行干预的时期，只能让别国当炮灰。美现在的想法是，与俄形成讨价还价，即便进三步退一步，仍然有所斩获。利用危机保持自身对于欧亚重心地带的主导地位，是美国的既定目标。欧亚大陆是地缘战略的核心地带，也是美国不能丢的战略要地。

从历史上看，凡是美国处于战略收缩时，往往是其在关注的战略区域制造危机的时候，只有这样，才能使自己的盟友与对手形成相互制衡的局面。美国也能最大程度发挥离岸平衡者作用。由此观之，乌克兰问题大有长期化和战略化的趋势。