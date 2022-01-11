朱立伦想改变国民党先从改变自己开始

来源：联合新闻网

作者：刘宛琳

国民党主席朱立伦在公投及中二补选连败受挫后，没有第一时间出面，遭党内同志公开批“孬”，基层怨声不断。朱立伦参选主席时诉求改变国民党，应先从“改变自己”开始，放下精算自保性格，务实面对眼前挑战，推出形象与实力俱佳的候选人，才有机会从“甩锅”之讥变“甩孬”。

朱立伦去年上任不到1个月，删Ｑ成功当天即亲自举行记者会回应外界；9日遭逢中二立委及罢昶“双败”，朱不但未出席选后记者会，还由发言人当挡箭牌，直指这些失败都是“过去设定的框架、任务”，发言火上添油，不但强化朱神隐、卸责态度，更让因败选情绪受挫的支持者更受伤。

为了不让年底选举再陷入困境，国民党已启动研拟选举提名办法，目前朝向提出创意、年轻的人选与打法来驱动2022选战，让选战调性与政党形象年轻化。除了年轻、中间选民成为重要多数以外，选举的关键因素也转向候选人个人特质，让优质的候选人来定义政党、改变形象。

从公投、中二补选到罢昶，1个月历经3次败选，朱立伦不是今天才感受国民党与民意的差距，也不是今天才看见台湾政治结构与社会氛围的重大转变。但沉潜多年，就是提不出明确的走向与改革方案，也展现不了领导能力与政治能量，朱立伦必须扪心自问。

相较朱立伦上次任主席仍家大业大的国民党，没有资源的国民党是必须正视的残酷现实。“一人领导，万人之上”时代不复返，国民党的改变没有时间“等一个人（伦）”。