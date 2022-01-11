哈萨克危机与中俄角力

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

自今(2022)年元旦开始，哈萨克斯坦各地就因天然气价格上涨而爆发暴力事件，造成民众与警察数十人伤亡，这是哈萨克自1991年独立以来所面临的第一次大规模动乱，日前由俄罗斯所领导的集合安全组织(CSTO)的军队已入境平乱。由于哈国与新疆接壤，又是中国大陆“一带一路”的关键，自然引起北京的重视。

哈萨克面积270万平方公里，排名世界第九，人口1870万，也是世界上最大的内陆国家，占中亚地区总产值的60%，以石油、天然气工业为主，另有丰富的矿产资源，人均GDP约一万美元。

自独立以来，原哈萨克共产党第一书记纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbaev)担任哈萨克总统至2019年，持续掌权达28年之久，卸任后仍留任国家安全委员会主席掌握实权。继任者现任总统托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)为其亲信，一些重要国营事业也都还控制在前任总统手中。

为了恢复平静，托卡耶夫总统一方面暗示，抗议者是由外部力量资助所造成，另一方面解散了政府，撤回了天然气价格的上涨。由于民众的愤怒大都针对幕后领导人纳扎尔巴耶夫，故他也辞去了国安会主席职务，其部分家庭成员以及前官员也已离境，在集安组织派兵之后，暴乱得以平息。

除了能源价格上涨之外，哈萨克的低工资与恶劣的工作条件，环境破坏和猖獗的腐败问题，再加上劳动力增加以及种族的矛盾，尤其大部分人民都无法从其巨大的能源财富中获益，都是其动荡的原因。

再加上近年来的新冠疫情大流行，医疗保健系统长期效率低下，社会保障体系运作不善，贫富差距加大，导致经济衰退与通货膨胀，使得工薪阶层和中产阶级受到的打击最为严重。现任的托卡耶夫总统也还是强力镇压异己，经常有人因批评政府而被判入狱，选举也受到严格控制和操纵。

目前虽然抗议活动暂告平息，但长期结果仍不明朗。因文化差异，哈萨克人的穆斯林民族主义情绪是否会被激发，而演成更加暴力的叛乱或内战？以至于俄军长期驻扎？或普京是否会控制哈国北部一些讲俄语的地区，以便对内交代并强化其领导地位？甚至影响俄国对乌克兰的施压？以及导致上海合作组织（SCO）内部的紧张？其会员包括中国、巴基斯坦和印度，以及几乎所有集安组织成员。因在上合组织中，普京视印度为对华平衡的战略关键，而哈萨克更是中俄之间的缓冲国，在安全上，俄国的角色吃重，但在经贸上，中方却略胜一筹。

哈萨克对于中国大陆的经贸与安全利益甚为重要。2021年往来中国大陆与欧洲的中欧班列（China Railway Express），共有1.5万班出入哈萨克，较前一年成长22%。虽然2020年中哈两国的贸易总额只有215亿美元，但中国大陆公司投资哈萨克的基础建设与油气生产额度近300亿美元，因哈国的石油大都输向西方的法国与希腊等，故中国大陆的地区经济和安全利益主要围绕在天然气的开采。

中亚合作组织（CACO）国家到中国大陆的天然气管道，对北京的能源和经济利益也很重要，而这也都要过境哈萨克，若抗议活动演变成叛乱，这些管道可能会面临风险。此外，北京还担心中亚的动乱会蔓延到新疆。

总之，若中方认为其能源和安全利益受到威胁，很可能会扩大其在哈萨克的安全措施，这将使中俄关系复杂化，是否演变至此，还需继续观察。

作者是台湾政治大学兼任教授

