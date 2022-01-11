港议员“出闸脱脚”上沉重一课

来源：香港01

01观点

除了政府高官，20名香港立法会议员日前也出席了港区人大生日宴，更可能未必能在本周三（12日）如期出席新一届会期的首次会议。部分涉事的议员已衷心致歉，一些人却未见歉意。虽然高官及议员最终似乎没有因为赴宴而染疫，但事件应该令新科议员反思职责所在，明白他们必须对市民、特区政府以至中央问责。

90名立法会议员当中20人上周赴宴，当中四人仍在隔离检疫。立法会主席梁君彦在周一（10日）称议员要为自己行为自己负责，亦受公众监察。诚然，大部分赴宴议员已经公开认错，例如洪雯、葛佩帆和陈仲尼就自己敏感度不足、为社会构成风险、加重防疫部门工作负担，影响议会工作道歉。

但也有议员似乎无意认错，例如何君尧更辩称若按照政府指引去做而染了病毒，反问“为何要埋怨他人”，无视政府早前呼吁减少聚会。即使如叶刘淑仪般没有赴宴的议员，对同僚也是轻轻放下，只回应出席派对或是为了谢票。

不为防疫添障碍 真正为民意代言

的确，宴会当天政府未进一步收紧堂食限制，但议员是社会精英贤达，言行不应只看法律规范，亦要衡量社会利益和道德，亦要慎思言行的后果和为后果负责。对于有违社会期望的行为，议员不但应该就事件道歉，也要展示出他们决心勤俭履职，在未来四年以表现挽回支持。

风波闹大后，不少议员用十足火力批评官员，何君尧批评局长陈肇始的检疫安排不周，麦美娟则指摘局长陈帆容许机组人员免隔离检疫。防疫工作一团糟，特区政府诚然是第一责任人，而涉及生日宴的官员亦被特首勒令调查纪律。但立法会议员本身对政府的政策肩负监督责任，他们又怎能在如今出了问题后，才将问题全部归咎于官员？

议员须监督政府、勤勉实务

港澳办主任夏宝龙上周三（5日）约见部分立法会议员时指出，希望立法会议员支持监督政府依法施政，做行政主导体制的维护者，和要做到勤勉、实务、贴地、廉洁，做真正的民意代言人。如今议员既未能防疫从严，又没有正视自身对防疫政策的责任，会否同样也有违中央期望？

“出闸脱脚”固然是坏事，但经一事或许才能长一智。尤其对于新科议员来说，比起议会流程、议事规则，他们同样必须明白的是身为议员的政治责任。他们既要向市民、选民交代，对政府的政策负监督责任，同样也应做到如夏宝龙所说的勤勉实务。随着新一届议会的会议即将展开，议员若能连系地区和界别力量，踏实向政府进言，这一课的“学费”才能算是没有白交。