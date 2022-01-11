疫情大浪淘沙 香港窘境尽现

来源：明报

作者：刘进图

新冠第五波疫情爆发，传播力极强但杀伤力较弱的变种病毒株Omicron，已经扩散社区，出现了四、五代传播，好些检测阳性个案并无病征，源头不明，显示社区里有多条隐形传播链。尽管政府日前大幅收紧了防疫措施，但目前看来仍难以阻止疫情蔓延，反而暴露了香港许多制度和结构上的缺陷。疫情恍如大浪淘沙，香港窘境尽现。

防疫东施效颦 两头不到岸

从海外人士的观点看，香港近来采取的防疫措施，尤其叫停英美等八国的航班，是力度过猛的，损害了香港作为亚太枢纽城市的地位。变种病毒株传播力近似流感，杀伤力较原来的品种显著减弱，若多数民众接种了有效疫苗，即使受感染也只有很少数出现重症，不会瘫痪公立医院。因此不少西方国家维持对外开放，只是鼓励民众注射第三剂疫苗加强抵抗力，与病毒长期共存。

从内地人士的观点看，香港近来采取的防疫措施，是力度不足的，无法说服内地对香港开放边境口岸，让港人免隔离前往内地。香港参照内地以“清零”为防疫目标，但入境豁免检疫安排有漏洞，让航空公司钻了空子，机组人员成了新一波疫情源头。在追踪密切接触者方面，“安心出行”的“半桶水”纪录作用有限，不少社区的强制检测中心亦欠缺人手，难以应付工展会、演唱会等活动突然带来的大量人流，加上“洪门宴”揭示的官场文化，反映权贵阶层无视风险，置酬酢于防疫之上，令人对香港大失信心。

死守严防 绝非上策

把这两套观点平排来看，香港的问题就暴露无遗了。香港是一个高度国际化的社会，对外开放度一向很高，民众从心底里不认同闭关锁境求清零的防疫方针，尤其看到海外民主国家逐渐适应疫情冲击，可以恢复各种商务出行、旅游探亲，但香港却持续封关，且愈封愈严，自然心生不满。领导者还要改造香港社会，使其与内地看齐，可以一声令下万人封区强检、一个手机程序全天候监控民众动向、一宗确诊个案便把大批民众送去隔离，而这样做的防疫成效，其实是可以藉着全民注射疫苗达至的。舍正路而弗由，迎合内地东施效颦，结果只会两头不到岸。

不少卫生专家指出，香港目前这套以清零为目标的防疫政策，是无法持久的，就算这次第五波爆发侥幸守住，但久守必失，面对传播力犹如流感的变种病毒，死守严防绝非上策，且社会代价极大，绝不适合香港这种小而高度开放的经济体。

日前《金融时报》报道，北京正加快推进mRNA疫苗开发，两家以类似BioNTech（复必泰）或Moderna（莫德纳）技术生产疫苗的中国企业，在去年11月获准测试其疫苗作为加强剂，显示北京也看到，中国药企以传统灭活技术生产的新冠疫苗（类似科兴）保护力不足，且抗体下跌速度甚快，需要寻找补救办法。

香港有条件推动全民注射

香港从一开始就两种疫苗都有，如今推行中的第三剂注射，也容许原来打科兴的以复必泰作加强剂，而香港人口远比内地一线城市少，更有条件推动全民注射。只要让社会大众看到，一旦疫苗注射率达到某个水平，香港就可结束闭关锁境，居民持疫苗护照便可自由出行，相信民众会积极响应，何必强求照搬内地清零措施？

作者是资深传媒人