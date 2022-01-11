赖清德走在跨越自己的路上

来源：中时电子报

作者：王崑义

在“双林之战”后，大家都在检讨国民党主席朱立伦的领导力与功过，但却忘了在四项公投与中二立委补选中逐渐走向台前的副总统赖清德。他一扫2019年民进党总统初选时的“败相”，已养望成为民进党新一代的领导人，尽管民进党内有人不希望他出头，但领导人的威望不是只有靠传承，还得依靠自己在各种政治战役中练就成足以号令天下的统御能力，赖清德正走出这样的格局。

赖清德之所以有这样的局面，从他在选前之夜助讲所展现的气度与气势，再加上对现场群众所带动的感染力，目前民进党内似已无人出其右，这就是社会学家韦伯所称的“魅力型领袖”应具备的特质，这点特质经过几年的沉潜与塑造，赖清德更显得沉稳，且更具感召力。

当然，多数人还是以为蔡总统比较喜欢桃园市长郑文灿，但形势比人强。当郑文灿被新冠疫情拖在桃园市动弹不得之际，赖清德透过四项公投与双林之战，已把自己的光芒展现在人民眼前，相对于行政院长苏贞昌的霸道，赖清德更像是一个憨厚的“台湾囡仔”，必然更会受到更多人的欢迎。

只是，赖清德过去自称是“务实的台独工作者”，一直让人不放心他来掌舵，担心一旦他担任总统，必然让两岸大动干戈。然而，细心的人应该已经注意到赖清德已经不再是那个满口“台独”的人，在助讲中不仅完全扣紧候选人的特质，不会无端宣讲台独理念，前阵子他参加“犹台文化交流协会暨犹太社区中心”开幕仪式致词时，还特别举出以色列和邻国“合作”的例子，也期望两岸能够走向合作的方向。

在蔡英文还是继续营造台湾一片“抗中”氛围之下，赖清德勇于说出“合作”，这不仅有违蔡英文的路线，也跟民进党当前的风向完全不同调。但面对未来的政治路径，赖清德似乎已经在“超前部署”，尤其是外界认为蔡英文安排接班最爱的是郑文灿，而郑却一直是倾向蓝绿、两岸走向合作的倡议与执行者，赖清德提出两岸“合作”，尽管还是被质疑为“两国论”的合作，但这比以前的“台独工作者”，显然已有了很大的跨越。

过去我曾认为，两岸若仅只“合作”显然还不够，在民进党与共产党没有“九二共识”的基础下，想要达到合作的目的，还是有些不切实际，所以赖清德未来若要争大位，如果能够再向右靠拢一点，提出“合统”的主张，相信大陆应该虽不满意，但也可以接受。

“合统”是一种“合作性统一”的简称，两岸在政治上缺乏互信的基础下，先从比较不敏感的事务进行合作开始，再逐一扩大合作范围，一旦双方经由合作、融合，最终实现“心灵契合”的目标，那么两岸再来谈统一，就不会是一件难事。

只要赖清德勇于继续自我跨越，那么当今绿营政治领袖想要超越他的格局的人，恐怕已难找出第二人。

作者为台湾国际战略学会理事长、教授