韩国大选 亲美亲中之战

来源：中时电子报

作者：刘顺达

韩国第20届总统选举倒数计时，参选人数约有10人左右，但实际上还是两大党执政“民主党”候选人李在明与反对党“国民之力”候选人尹锡悦二人之争。

朝鲜半岛自1948年分成南北两地，38线以南为大韩民国，以北则为朝鲜民主主义人民共和国，分裂分治已有74年。因此，每逢总统选举，各党参选人都会提出韩朝统一政策来争取选票。

民主党候选人李在明比现任总统文在寅更靠近朝鲜。李在明认为，韩国支援朝鲜获取实际的利益，要打开通往朝鲜之路才有经济机会，并且进一步批评，若说经援朝鲜无代价是短见。

文在寅执政5年期间对朝鲜投入颇深。为了达成“文金会”、“特金会”，在金钱与物资上，文在寅确实投资朝鲜领导人金正恩不少，具体数额恐要等文在寅下台后就能对韩国人民公开。

在美日两国眼里，文在寅是继金大中与卢武铉两位前任总统般属于亲中、亲北派。2000年，金大中与金正日达成的《6.15共同宣言》，2007年，卢武铉与金正日达成的《10.4共同宣言》后，文在寅更青出于蓝，一口气达成《板门店宣言》、《平壤宣言》。

然而，韩国人民如今看来，朝韩领导人间只有华丽的宣言与彼此的热烈拥抱，并无具体的各项合作与交流，都是一时的政治性表演而已。李在明虽痛恨金正恩炸毁朝韩共同联络办公大楼及韩国军舰牺牲年轻海军生命等，但是有意继承文在寅的亲中、亲北路线。

韩国与美日传统友好关系在文在寅手里彻底破坏。文在寅以欺骗方式告诉特朗普金正恩承诺废核，耳根软的特朗普就在新加坡和河内两度与金正恩会谈，结果搞成不欢而散。拜登学会聪明，至今坚持朝鲜先非核、再举行会谈原则。

日本跟随美国屁股走。自前任首相安倍晋三与文在寅关系弄坏之后，继任首相都与文在寅保持距离，韩日关系因慰安妇赔偿与日商强征韩工赔偿问题悬而未决迄今。李在明如果当选总统，若得不到美日的善意回应，恐怕无法改善关系。

韩国赔了夫人又折兵，自讨无趣。不仅与朝鲜关系无进展，并且与美日传统友邦关系也无法恢复正常。甚至，美国人主张撤回驻韩美军，认为美国不必为无情无义的韩国出钱出力。

在这种尴尬情况下，文在寅仍寄望中国大陆的帮忙。目前在其所剩数个月任内，希望藉出席冬奥参观之名义专程跑一趟北京，虽然朝鲜虽已公开宣布不派选手参加，但希望习近平也能邀请金正恩出席，让“文金会”重现世人眼前，至于是否签署《终战宣言》可摆在一边。

目前看来，美日方面都对李在明兴趣缺缺，反而对国民之力党总统候选人尹锡悦表示高度重视。韩国大选成了亲美与亲中路线间的激烈战场。

作者为韩国昌信大学荣誉教授