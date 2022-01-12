港疫情来到第五波　抗疫措施莫停在往日

来源：香港01

作者：汤文诗

因应新冠疫情，香港特首林郑月娥周二（11日）宣布幼稚园及小学将暂停面授课堂，安排儿童复课后接种疫苗，和推出第五轮防疫抗疫基金等。政府形容连串社交距离措施的速度是“快准狠”，与病毒“斗快”，但现实是不少应对措施仍然是急就章，错漏多多，停留在疫情之初的时期。

林郑提及停课原因，她指出除了是有三名幼儿确诊，社区出现隐形传播链，不希望更多幼童减染及进入竹篙湾检疫中心，以及避免断症时混淆上呼吸道感染还是Omicron。

Omicron的确快速传播，林郑提出上述停止面授课堂理由合理。再者，隔离检疫安排一直有缺失，幼儿入营对检疫中心人手，对入营的家长和幼儿也成额外负担。

检疫安排、抗疫基金谈不上“狠、准”

早在去年3月，政府表示家人和子女可以在同一房间检疫，以便照顾，而社会福利署会提供生活用品。若然支援能力不变，政府理应在此刻有能力接收幼儿密切接触者。但近日不少检疫者上载片段，指房间浴室浴帘发霉，等候多时未有膳食物资补给。更有甚者，有人曾向传媒抱怨，入营后48小时仍未接受检测，打了热线电话也没有跟进。这个问题的后果相当严重，万一有人已经发病，他们就被延误诊治，后果可大可小。

隔离检疫人数近日大增，衞生署、民安队、医疗辅助队、警务处和消防处前线人员，为安排住宿和检测已经疲于奔命，问题出于统筹人手的保安局、食衞局和公务员事务局。三个政策局既没有在疫情缓和之际，改善检疫中心环境，更没有在近期疫情升温之初就安排额外人手应付需求，现时前线人员手忙脚乱，处境犹如回到疫情之初。竹篙湾早被戏称为“糟糕湾”，这个污名至今挥之不去。

检疫隔离本来是为了更早找出确诊者，同时避免其他人受染疫，维持社会运作，但一般成年人尚且点出当下检疫安排种种缺失，儿童入营的状况或会更糟，在家学习是两害取其轻的做法。

政府应有“超前思维”

停在往日的抗疫措施还有防疫抗疫基金。政府为受收紧防疫措施而关闭的处所或没有晚上堂食的食肆，以及长期冰封行业提供第五轮“防疫抗疫基金”补助，沿用第四轮为蓝本，但金额会不同。

林郑称第四轮基金较公平和合理，例如食肆补助金以楼面面积分级，美容院则以美容师数目分级。第四轮的运作包括更多行业，但始终是保障企业为主，而不少行业内的自雇人士亦被遗漏。政府寄望雇主将资助分发给雇员，但始终不能确认雇员有否受惠。劳工界立法会议员在前年年底表决拨款议案时就投了弃权票。当下疫情来得急，要政府新设机制补助打工族或许需时，但这再次暴露政府迟迟不肯改革劳工保障，尤其针对失业和就业不足的补助制度，社会保障未能与时并进。

病毒来袭，政府固然要迅速应变，但快出招不等同招数有效。检疫中心安排不周，抗疫基金未必惠及打工族，反驳了林郑抗疫措施“快准狠”的说法。政府要称得上有为，具超前思维，就要在平静时期已制订各种预案并修补过往措施的缺失。我们盼望Omicron以至新冠疫情完结，但政府亦要预备疫情在一两年不走，检疫措施和补助方案值得继续改革，令市民安心抗疫。