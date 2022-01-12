乔科维奇风波的老掉牙政治课

来源：香港01

作者：汤文诗

网球男单一哥乔科维奇周一（10日）获澳洲法院裁定胜诉，恢复入境澳洲的签证。若然当地入境部门不行使权力以注销其签证，这名塞尔维亚籍球星便可以如期出战澳洲网球公开赛。根据传媒报道，他更已在当地落场练波。

为了控制新冠疫情，澳洲当局要求所有入境者必须先接种疫苗。但乔科维奇曾高调反对接种新冠疫苗，事实上亦未曾接种。因此当澳洲政府早前批出签证，容许乔科维奇入境出席澳洲网球公开赛时，社会一片哗然。

乔科维奇：曾确诊可获豁免打针

事态发展一再峰回路转。先是澳洲政府在乔科维奇飞抵墨尔本后改变决定，取消其签证并计划遣返出境。当这位网坛一哥入禀法院时，法院又裁定入境部门的行政程序不当，乔科维奇因此至少目前可以留在当地。

乔科维奇的理据是这样的：根据澳洲政府部门一份指引，确诊新冠疫症的人士可因为健康理由而获批准延迟接种疫苗半年，而乔科维奇在上个月曾确诊新冠疫症，因此他目前并不适合接种疫苗。换言之，他是以医学理由来申请入境澳洲的疫苗豁免。另外，他的支持者亦认为目前澳洲疫情已经蔓延开去，禁止乔科维奇入境与否，跟外防输入再没有什么关系。

澳洲当局反指乔科维奇曲解了相关指引，该指引是容许延迟而非豁免接种，又批评乔科维奇没有提供足够的理由，以说明他为何可以不接种疫苗而入境澳洲。

澳洲人：特权、不公、倾斜！

双方的道理是这样的，不过更多人相信澳洲政府现在“据理力争”，只因为当初批出乔科维奇签证的决定已经惹起社会众怒。澳洲为求外防输入、早日清零，自去年起实施严格的入境限制，许多澳洲人因此未能自由出入境，甚至与亲友相隔多时。民众因为防疫而承受了代价，如今却看着网坛球星能够获得豁免，不论个中技术性理据如何，他们就认定了知名人士能够享受特权。

职业网球联合会（ATP）亦发声明指出，“ATP绝对尊重澳洲人民自新冠肺炎疫情爆发以来作出的牺牲以及相关严格入境政策，然而近日球员进入澳洲引发的纠纷，显示在条例的了解、沟通和执行上，必须更加清晰。”

澳洲政府成为众矢之的，可以说是咎由自取。正如当地主要报章《悉尼晨锋报》日前发表社评指出，当局在乔科维奇上机之前，早就应该谨慎地审批签证，包括考虑豁免疫苗接种是否具备充份理由。更何况今年的澳网没有了费德勒、大坂直美等网球好手，各界更认定乔科维奇成为了澳网的必需品。当初一时大意，没有顾及社会观感，最后的客观效果自然是民众认为政府当局不够公平，向特权人士倾斜。

观感即是事实，其实是老掉牙的政治道理，但许多从政者仍然会一再犯错。或许归根结柢，在于很多政治精英早已“离地”，不明白普罗民众的感受，以致一再错判形势。从这一角度看，或许亦说明了为何从政者必须时刻“贴地”，明白民情及民众所需。