台湾防疫慌乱无章 全民收心自保

来源：中时电子报

中时社论

疫情终究还是挡不住，1月4日桃机引爆疫情，短短几天就延烧到安亲班、电子厂、歌友会及数个家庭，再加上台北联医2护理师与1男友感染，全球肆虐的Omicron变异株已攻进台湾本土，未来疫情恐怕还会升高。边境守不住，其中的诸多疏失一定要尽快检讨改正，全民也必须收拾起松懈的心情，把警觉拉到最高，才能尽量阻挡疫情的扩大。

机场防护漏洞百出

目前疫情处在初爆阶段，未来会扩散到什么程度很难说，重演去年5月每天数百人的大爆发也未必不可能，因为Omicron株已经变异出免疫逃脱，可以躲过疫苗和自身抗体，传播力变得非常强。现在的确诊个案都能和防疫旅馆、机场或医院拉上线，似乎尚未出现不明感染源。但令人担心的是，病毒进入社区后，大有机会进一步扩散，而且正逢台湾人大量返乡过春节，带入病毒的机率也大增。

当中央疫情指挥中心决定春节7+7专案时，台湾没有疫情，境外也还没爆发新疫情。但计划赶不上变化，转眼间Omicron席卷全球，尤以欧美为最，美国单日新增破百万人，法国、英国、澳洲的人口确诊率甚至超过美国。由于春节返乡潮开始涌现，境外移入个案也每天两位数地攀升，最终大门失守，病毒进入本土社区，这不能不归咎于政策与执行上的诸多疏失。

首先，指挥中心让机场和防疫旅馆担任第一道防线，却没有严格进行安全清消训练。之前多起防疫旅馆群聚事件，追究起来多是清洁人员未依照标准作业，或空调有问题。现在机场清洁、保全、手推车员和防疫计程车司机染疫也必然是因为没做好标准动作，才会染上旅客带进来的病毒。卫福部派出的“护理台湾队”进驻检查之后，赫然在28个感染热点发现了205项缺失。

这就奇怪了，明明桃园机场有疾管署的北区管制中心在，为什么机场1万多人没有接受充分的清消训练？结果是北管中心平时只管入境旅客防疫事宜，对桃机1年只做2次教育训练，清洁工会不会一块抹布到处擦，推车员抓着不知多少旅客摸过的把手，防疫计程车的车资用现钞交付，在这种种漏洞下，病毒传了出去，似乎也不让人意外了。

疫苗政策摇摆不定

其次，筛检速度过慢，旅客一大堆都挤在筛检处。接着不管有没有确诊，都先拉到防疫旅馆，结果设备或清消不良的防疫旅馆反而成了传染温床，有的个案还是返家后才确诊。现在指挥中心亡羊补牢，搬了快速PCR检验仪去机场，在机边现筛现验，阳性直送集检所，这事如果能更早做，不就能挡下第一波传染吗？

疫苗政策也让民众傻眼。指挥中心一开始坚持第3剂要隔6个月才能打，外界一再呼吁缩短间隔，专家小组才勉强同意改为5个月。当国际Omicron疫情狂飙，医界建议第3剂间隔缩到3个月，尤其是前2剂打AZ者，但指挥中心迟迟不答应，还举外国研究报告说明，间隔比较短效果并没有比较好，其他国家也多只是让医护人员和年长者缩短间隔。但近日本土疫情一增加，指挥中心不但马上同意第3剂的间隔缩短到3个月，还不分对象18岁以上都可以打，吓得民众争着上网，不是害网站挂点，就是发现预约额满，因为疫苗配送没跟上，1922预约平台也还在停摆中，整个防疫决策都显得慌乱而无准备。

之前确诊和死亡数天天挂零，大家生活逐渐恢复正常。餐厅高朋满座，景点摩肩接踵，几乎感觉不到疫情的存在。加上疫苗接种普及，第1剂打了8成，第2剂也有7成，民众的警觉心也随之松懈，这时遇上可以躲过疫苗的Omicron，恰形成了完美风暴。

虽说Omicron的重症与死亡率较低，但一旦感染量大，重症与死亡人数还是会增加。病毒攻入本土，我们必须全力包抄围堵，除了前线人员进行清消防疫的再训练，民众也应该避免外出和外食聚会。从现在起到春节前，是返乡客出关回到社区的高峰期，也是病毒最可能大量进入你我周遭的时候。大家最好尽量宅在家，落实防疫措施，才能截断病毒的传播途径，保护全民的健康安全。