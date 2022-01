王毅非洲行的外交战略思维

来源:中时电子报

作者:严震生

中国外长王毅在本月初展开每年初固定出访非洲的行程,前往东非的厄立特里亚、肯尼亚及科摩罗,延续历经钱其琛(1991—1997)、唐家璇(1998—2003)、李肇星(2003—2007)、杨洁篪(2008—2013)、及王毅(2014—2022)5任外交部长的中国重视非洲外交传统,这是王毅连续第9年的行程,超过每一位前任的部长。在这32年中,钱其琛和王毅至少去过30个非洲国家,其余3位也都有20个以上。除了台湾邦交国史瓦帝尼外,他们没有正式出访的国家仅有索马里和南苏丹。

大部分的国际媒体在报道这则新闻时,偏重的是北京对非洲的重视,以及美国所担忧中国在这个区域经营所带来的战略优势,我们当然不可能排除这两个重点,但是王毅这趟非洲行让我们看到中国对非洲外交出现了细微的差异(nuance),同时也察觉到由于王毅在非洲三国行后还要到马尔代夫和斯里兰卡访问所带来中国在北印度洋的外交战略思维。

首先,中国外交部长勤跑非洲,乃是因为这个区域的国家在国际组织和重大议题方面是北京外交合作的重要伙伴,同时非洲地区无论在能源及矿藏方面对中国经济发展相当关键,更重要的是非洲有近50个国家参与一带一路,超过所有这个项目参与者的三分之一。

其次,美国已经不再视中国为区域强权,因此不单在亚太地区必须透过双边及多边的安全机制,包括美日安保条约、印太战略的美日印澳四方安全对话(QUAD)、盎格鲁萨克逊的美加英澳纽的五眼联盟(Five Eyes)、及澳英美联盟(AUKUS)等,也要在全球各地进行围堵与竞逐,当然包括非洲在内。这也是为何美国国务卿布林肯不仅在去年四月的疫情期间,与阿尔及利亚和肯尼亚的外长和总统进行视讯会议,同时还在11月出访这两国,并在中非合作论坛于达卡举行前,到塞内加尔访问,显然是要和中国别苗头。

此外,尽管相对于中国领导人和中国外长的无差别待遇,美国总统或国务卿出访的非洲国家,大多是较为民主的重要国家,拜登总统在去年底的民主峰会所邀请的17个非洲国家中,竟然包括相当不民主的安哥拉以及全球民主指标垫底的民主刚果,显示为了与中国竞争,华盛顿也会与自己所揭櫫的民主人权价值妥协。

虽然王毅在去年11月访问阿迪斯阿贝巴时表示,中国反对任何外国势力介入埃塞俄比亚的内部事务(该国处于内战状态),重申对总理阿比(Abiy Ahmed)政府的支持,但访问厄立特里亚后,王毅在肯尼亚宣布北京将任命一位非洲之角事务特使,希望能促成政治共识及协调相关行动。当然,这不是单单针对埃塞俄比亚而来,毕竟索马里也有激进伊斯兰团体与西方所支持的政府进行对抗。厄立特里亚与埃塞俄比亚的提格雷(Tigray)区域连结,虽然厄立特里亚已表态支持阿比总理,但王毅此行有助于了解该国对埃塞俄比亚内战的立场与看法。同时,由于厄立特里亚受到美国的制裁,王毅也趁此机会嘘寒送暖,巩固中国的区域影响力,特别是该国南边还有中国海外唯一军事基地的吉布提。

最后,在王毅出访科摩罗同时,印度军舰凯萨里号(INS Kesari)正停泊在该国莫洛尼港(Moroni),象征莫迪“所有区域国家安全与成长”(Security and Growth for All in the Region,SAGAR) 的战略思维。由于王毅接着访问印度左右两侧的马尔代夫和斯里兰卡,自然受到新德里的高度关切。刚由软禁中重获自由的马尔代夫前总统亚敏(Abdulla Yameen)正在推动将印度逐出(India Out)的倡议,该国是否会因此引进中方势力对抗印度,确实值得关切。斯里兰卡因为积欠中国债务未能偿还,因此必须租借汉班托达港(Hambantota)给中方,但却引发国际社会的债务陷阱(debt trap)批评,也不时传出斯里兰卡反悔的声音。不过,随着王毅的出访,显然这个一带一路重要支点的租借关系仍将维系,使得北京在北印度洋的经营更加完整,突破印太战略对中国的围堵。

作者为台湾国立政治大学国际关系研究中心兼任研究员