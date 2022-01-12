石斑鱼被禁是两岸关系的警钟？

来源：联合新闻网

作者：曾志超

上周惊传大陆海关检出屏东枋寮两养殖户的石斑鱼禁用药，这是继凤梨、莲雾与释迦等台湾农产品被检疫出有害生物后，主力出口农渔产品再度被检出问题。所幸这次仅暂停受理台湾两家养殖场的活鱼报关案，未如前述农产品全面遭停止进口。但该事件除可能有政治干扰农产品贸易备受关注外，亦凸显台湾过于依赖单一市场的风险。

石斑鱼曾创台湾出口的荣景，多年高居ECFA农产品出口之冠。不过近年来的出口价格与数量均大不如前。依据农委会农业贸易统计资料网的数据，台湾石斑鱼出口以活石斑鱼为大宗，高峰在2014年出口量达1.4万公吨，出口值为1亿5千5百万美金，之后就开始下滑，2016年民进党执政后，两岸关系恶化，更是呈现雪崩式衰退，当年出口量负成长23.7%，出口值负成长超过四成(43.5%)。近两年还受到新冠疫情的冲击。2020年年出口量与出口值分别滑落45.7%与53.4%，仅剩下出口高峰期的三分之一。

台湾石斑鱼出口完全依赖中国大陆与香港市场，其中大陆市场约占八成，2021年1-11月出口量与出口值还超过九成(分别为92%与93%)之谱。蔡政府“抗中保台”路线愈来愈鲜明，加上2022年与2024年大选将至，可以预期将持续配合美国挑衅北京当局。大陆极有可能从对石斑鱼等下手，全面禁止台湾的石斑鱼进口，而不是只限制特定的养殖场。而全台石斑鱼产量出口比重高达六成，大陆任何限制都会重伤石斑鱼出口。

另一个值得担忧的问题在于，大陆近年来石斑鱼养殖业蓬勃发展，已经威胁台湾出口。过去台湾拥有极佳的养殖技术，创造“石斑王国”的美誉，然因技术外流，大陆沿海地区大量投入相关投资，石斑鱼产量已达台湾的八倍，造成石斑鱼的价格持续下滑，即使没有政治的干扰，仍将会影响台湾的石斑鱼产业，已造成养殖面积不断缩减。

为摆脱出口过度依赖大陆市场，实有必要开发新的市场，农委会也看到该问题，因而制定《渔产品促进外销作业规范》，补助石斑鱼等鱼种出口，外销至马来西亚、新加坡及日本等亚洲国家(不包含大陆地区及香港地区)，奖励拓销费用海运每公斤四十元或空运每公斤五十元；美国、澳洲等其他地区国家奖励拓销费用海运每公斤五十元或空运每公斤六十元。

然而，引用养殖渔业发展协会网站的数据，龙虎斑池边价每台斤才百元上下，政府竟提供其价格三分之一的运费补贴，显不合比例。农委会大肆宣传因该政策已促成条冻及切片石斑鱼外销美国，但一年出口量却不到30公吨，根本无法与大陆5500公吨的出口规模相提并论。政府也不可能长期盲目的补贴，去年底补贴期限已经届至，这些因补贴产生的订单恐将打回原形。

本文以为，运费补贴仅能解燃眉之急，对拓展新市场效果有限。政府与业者应以长期战略思维行销台湾高品质的石斑鱼，锁定特定国家(例如日本、新加坡及欧洲等高消费市场)，介绍高营养价值的石斑鱼，在美食展中推广相关料理，创造美食风潮，并利用超低温保鲜技术，延长保鲜时间，取代活鱼搬运方式，才有机会逐步提高石斑鱼的国际能见度，而不是将高档鱼强推给不懂享用石斑美味的美国。

作者是中华经济与金融协会副秘书长