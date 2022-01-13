败选不是“诸葛立伦”的错 推诿才是

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

台中二选区立委补选，以及北市立委林昶佐的罢免投票，绿营双双获胜。国民党主席朱立伦第一时间却未出面，而由文传会主委凌涛代为发言，并且提及“框架说”、“任务到今天为止”，引发外界抨击。不只中广董事长赵少康喊话“不要躲”，立委李德维、北市议员游淑慧也都公开表达不满。由于两人的出身背景，让外界质疑连胜文、郝龙斌是否也要倒朱。朱立伦第二天虽然宣称，自己对于任何责难一肩扛起，但对自己的领导威信与蓝营的政治行情，都已经造成伤害。

民进党在立委补选倾巢而出，用尽一切手段打击颜家。颜宽恒阵营采取低调、避免蓝绿对决的“纯陆军”战略，最后证明无效；批朱人士因此指控，全党上下放着颜宽恒独自被对手全党围杀。然而，如果说采取全面蓝绿对决，是否选举结果就会改变？答案恐怕没法验证。

选战结果当然无法事前挂保证，大环境也的确对蓝营不利，然而在如此客观条件下，身为党主席的朱立伦所表现的，居然似乎未对各种投票结果，进行沙盘推演。

朱立伦该不该对选举失败的结果负责？其实大有问题。的确在他接任主席时，这两场投票都已经箭在弦上，不是他能决定要战或不战。颜家不希望选战打成蓝绿对决，罢昶后面有争议更大的锺小平阴影，两者都是事实，也都使国民党中央在选战中，不便积极介入。

然而，这些话纵有千分道理，也轮不到朱立伦或其亲信幕僚来说，而应该等到外人提出类似感想。如果朱立伦第一时间就出面，对于未必是自己的决策也一肩扛起，反而可以打预防针，挡住党内各方势力趁机发作。结果朱当晚却不出面，已经是天底下最糟糕的因应方式，文传会更挑明了撇清选战与主席的关系，结果当然是“成功”糟蹋掉所有可能对他的同情，吸引整个蓝营上下没处可出的怒气。

很显然，朱立伦团队不是三国演义的读者：当年周瑜英年早逝，东吴上下忿忿，觉得是被屡次玩小手段的诸葛亮气死，许多人巴不得趁机把刘备阵营给灭了。没想到诸葛亮亲自前来吊唁，在灵前痛哭到不能自己，原本充满敌意的东吴君臣，顿时火气消失于无形，让诸葛亮安然离去，孙刘联手抗曹的联盟也得以继续维持。

如果当时诸葛亮不敢亲自面对东吴君臣，则是在远处宣称，与周公瑾之死一点关系都没有，一切都是当事人不爱惜身体所致。如此一来，孙刘双方就算不当场开打，联盟也必定立刻瓦解。

俗话说，三个臭皮匠胜过诸葛亮。两千年后的“诸葛立伦”，似乎缺乏一位孔明先生的危机处理智谋，身边似乎也凑不出足以抵上一个诸葛亮的臭皮匠们。结果一步走错，接下来拼命想弥补，也是驷马难追。