“派对门”腹背受敌 英首相约翰逊拒辞职

来源：明报

英国首相府周一（10日）被揭在前年5月封城期间涉违防疫规定，邀请逾百职员参加派对，“派对门”丑闻惹来朝野挞伐，执政保守党部分议员要求首相约翰逊承担责任并道歉，甚至称若证实他违反防疫规则应下台。约翰逊昨（12日）到国会解画，承认曾出席派对，但以为是工作活动，为事件道歉，但拒绝辞职。

英国传媒周一报道，约翰逊首席私人秘书雷诺兹（Martin Reynolds）前年英国首次封城期间发出电邮，邀请逾百首相府员工在当年5月20日晚“自携酒水”到首相府花园参加聚会，目击者称约翰逊与当时的未婚妻均有出席。事件触发朝野议员及公众怒愤，一直拒绝交代有否出席派对的约翰逊，昨在国会承认当日有出席派对，逗留25分钟后离开，声称以为是一个工作活动，事后回想当时应该叫所有人回去。约翰逊说，当民众认为制定防疫规则的人在首相府也不守规则时，他们对他及政府感到愤怒是可以理解的。他说，虽然无法预计由内阁办公室副常务次官格雷（Sue Gray）负责的“派对门”调查结果，但他知道他们有些事情做错了，他由衷道歉。被工党党魁施纪贤问到会否辞职时，约翰逊表示不认为应在独立调查有结果前辞职。

党友拒耗政治资本“护驾”

这宗“派对门”丑闻令保守党高层震怒，前退伍军人事务大臣、现任国会议员默瑟（Johnny Mercer）形容事件“令人蒙羞”。《卫报》报道，一名保守党议员说：“他应该坦白，亲自承担责任及道歉。”他们又称，保守党议员在WhatsApp上互传愤怒信息，称他们不愿耗费政治资本捍卫约翰逊。

苏格兰保守党领袖罗斯（Douglas Ross）周二向传媒表示，当民众禁止探望垂死或住院的亲属时，首相府的人却在畅饮，他对此感到愤怒，认为如果约翰逊违规出席该聚会，他不会再支持对方，认为他应辞职。罗斯表示，这次事件可能促使更多保守党议员去信“1922委员会”主席布雷迪（Graham Brady），发动对约翰逊的不信任投票逼他下台。

保守党高层表示，周二下议院茶室一片愁云惨雾，议员讨论谁来接替约翰逊，一名议员表示，财相辛伟诚可在数月内成为首相，“现在已非讨论首相会否下台，而是何时下台”。保守党主要金主考德威尔（John Caudwell）批评政府“傲慢和虚伪”，并向约翰逊发出最后通牒说：“把问题解决好，否则让位，让其他人来解决，免得保守党在下次选举大败。”

逾半受访者指约翰逊应辞职

对于首相府最新一宗“派对门”丑闻，民调机构Savanta ComRes周二发布调查显示，66%受访者认为约翰逊应辞职，当中42%人曾在2019年大选投票给保守党。相比上次爆出首相府2020年违规举行圣诞派对的丑闻，这次认为约翰逊应该下台的受访者比例增加了12个百分点。YouGov最新民调亦显示，56%受访民众认为约翰逊应辞职，当中包括33%保守党选民。